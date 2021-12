La entrenadora de Rayadas de Monterrey, Eva Espejo, aseguró la noche del lunes que ella y sus jugadoras rompieron barreras al coronarse campeonas del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

"Encontré un grupo que quería romper barreras y hoy rompimos una barrera en esta liga, este es un gran premio", explicó Eva Espejo tras convertirse en la primera mujer que como entrenadora gana un título en el futbol mexicano.

Espejo comentó que fue un sueño ganar la final a Tigres, en la tanda de penales.

"Me gusta pensar que los sueños se trabajan y se alcanzan y con una acción diaria te acercas a ello y hoy este sueño es realidad", explicó.

En el juego de ida, del viernes pasado en el estadio del Monterrey, Rayadas y Tigres empataron 2-2.

En la vuelta, igualaron en tiempo regular 0-0. En penaltis la guardameta del Monterrey Alejandría Godínez atajó dos que fueron determinantes para llevarse el título, por lo que la técnica la calificó como la mejor arquera de la liga.

"Tengo a la mejor portera de México, y no lo digo porque ahora la dirijo, sino porque así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria".

Eva Espejo dijo que ella quería resolver el partido en tiempo regular.

"Fueron dos partidos muy cerrados. Yo no quería llegar a los penales, quería ganar en el tiempo regular, pero me voy satisfecha porque supimos sufrir y trabajar para ganar".

La entrenadora que dirigió su primera final con Pachuca en el Apertura 2017, misma que perdió ante Chivas femenil, confesó que desde que llegó al Monterrey para este torneo tuvo confianza en levantar el campeonato.

"Me debía este reto y hoy mis jugadoras me lo han regalado, todo mi agradecimiento para ellas, porque no lo pensé cuando tuve la oportunidad de dirigir a uno de los dos mejores clubes de la liga, yo sabía que podía con este proyecto y aquí están los resultados".

Para las Rayadas es el segundo título en su historia y deja su récord de finales en dos ganadas, ambas ante las felinas, y tres perdidas, las tres ante Tigres.

