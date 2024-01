Luego de que se anunciaran los trabajos de remodelación que se le realizarían al Estadio Azteca con miras al Mundial del 2026, los equipos de América varonil y femenil, así como Cruz Azul, empezaron la búsqueda para encontrar un nuevo recinto donde pudieran disputar los compromisos de la liga local y otras competencias.

Sin embargo, hasta el momento, sólo Cruz Azul y el equipo femenil de las Águilas, tuvieron que realizar la mudanza a otras sedes. Mientras que, el varonil azulcrema, se prevé, que sigan jugando, al menos, hasta el sábado 03 de febrero, día en que se enfrentarán a Monterrey.

Ante esto, Karina Rodríguez, defensa central de las Águilas, expresó su inconformismo por no jugar en un estadio, al igual que sus compañeros. Además, de señalar que en las instalaciones de Coapa, lugar en donde entrenan y también disputan sus encuentros como local en la Liga MX Femenil, las dimensiones de la cancha presentan limitaciones que no las permiten desempeñarse con libertad, señalando además, que los hombres no tienen la necesidad de jugar donde ellas lo están haciendo actualmente.

“Es algo que queremos mejorar. Los hombres no juegan en una cancha aquí (en Coapa). Es un poco difícil, pero es algo que estamos platicando con el club, porque debemos de jugar en un estadio y pues tenemos, creo, un partido más en el Azteca, pero después de eso no lo vamos a tener. Hacemos lo que podemos en Coapa, pero sí es algo que queremos mejorar”, dijo Rodríguez.

Desde que inició el Clausura 2024 en el circuito rosa, todos los partidos de América Femenil como local se han llevado a cabo en las instalaciones de Coapa. Su más reciente encuentro fue ante Tijuana el pasado jueves, en el que vencieron al cuadro fronterizo por goleada de 4-0.

De acuerdo con Emilio Azcárraga, presidente del Club América, el equipo varonil podría seguir jugando en el Azteca hasta inicios de marzo como máximo. De ser así, América Femenil tendría la oportunidad de regresar al Coloso de Santa Úrsula para disputar tres o cuatro compromisos como local.

OB