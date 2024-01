Después de que las aficiones de Querétaro y Atlas se vieran envueltas por una tragedia que fue dirigida por la violencia y frustración el 05 de marzo del 2022, la Liga MX anunció el sistema del Fan ID que ayudaría a identificar a toda aquella persona que creara actos de violencia o disturbios en los estadios del país.

Si bien desde ese momento fue necesario tener tu Fan ID para ingresar a los estadios, no fue hasta el 20 de abril del 2023 que se volvió forzosamente obligatorio que las personas contaran con este requisito, porque de lo contrario, la entrada estaría prohibida sin excepción alguna.

Sin embargo, desde que se implementó el Fan ID a la fecha, los conatos de bronca no han parado de existir en cada torneo que se ha disputado. La violencia sigue desmedida en los recintos del futbol mexicano y el Fan ID ha fallado como la solución a esta problemática.

Tan solo en el año anterior, duelos como Querétaro vs Cruz Azul, Querétaro vs Pumas, Atlético de San Luis vs Mazatlán, Monterrey vs Santos, Toluca vs León, Monterrey vs Juárez, Chivas vs Cruz Azul, Monterrey vs Mazatlán, América vs Pumas, entre otros, protagonizaron conatos de bronca entre aficionados, y en pocos casos se dieron con los responsables.

En lo que va del Clausura 2024, el patrón se repite en algunos enfrentamientos, tal como fue el caso en la primera jornada con la pelea entre fanáticos potosinos y mazatlecos, así como la riña entre cruzazulinos y tuzos. El caso más reciente, y con una rivalidad de alto riesgo, se dio en las inmediaciones del Estadio TSM Corona, que dejó saldo de 10 heridos y una persona fallecida.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV