Lamentablemente para la Liga MX, lo sucedido este sábado en la cancha del Estadio Corregidora durante el duelo de la Jornada 9 del Clausura 2022, entre Gallos Blancos de Querétaro y los Rojinegros del Atlas, no es nada nuevo.

En el pasado, se han registrado enfrentamientos entre porras de distintos equipos del futbol mexicano. La violencia se ha hecho presente desde en duelos de muchos reflectores como los Chivas vs Atlas o los Tigres vs Rayados, hasta en los enfrentamientos del calibre de un Atlético San Luis vs Querétaro.

Y aunque la Liga MX, ha tratado de erradicar la violencia de las tribunas con múltiples campañas publicitarias, ha dejado mucho qué desear en cuanto a sanciones se refiere. Ya que sus medidas pueden llegar a considerarse "ridículas", comparadas con los hechos que se han presentado.

A continuación, te compartimos algunos datos sobre los partidos en los que se registraron actos violentos y cuál fue el castigo por parte de las autoridades de la Liga MX:

Querétaro vs Atlas- Primer antecedente

Los mismos protagonistas del episodio más reciente de violencia en los Estadios, ya habían estado involucrados en un hecho parecido en el año 2007 cuando Atlas mandó al descenso a los Gallos.

Pese a que los enfrentamientos tuvieron que ser detenidos por las autoridades, el Estadio no recibió sanción alguna.

Atlas vs Chivas- Clásico sangriento

Un hecho lamentable desde donde se le mire, tuvo lugar en el Estadio Jalisco la noche del 23 de marzo cuando aficionados rojiblancos y elementos de la Policía se enfrentaron en el inmueble.

Los policías lograron detener a 20 presuntos implicados en el pleito. Las autoridades del Estado clausuraron temporalmente el Estadio Jalisco y la Liga MX se limitó a un partido de veto.

Atlas vs Chivas- Aficionados Rojinegros invaden el campo

Han pasado casi 7 años desde el lamentable 15 de mayo de 2015, en el que la afición rojinegra protagonizó uno de los peores incidentes del futbol mexicano. Aquella tarde, Chivas ganaba el encuentro 4-1 cuando porristas de los Zorros invadieron el campo en busca de agredir a su técnico Tomás Boy y a quien se les pusiera en frente.

Al final, el saldo oficial fue de 10 detenidos y nueve heridos; mientras que el Estadio Jalisco fue vetado por dos juegos y Atlas recibió una multa de 7 mil días de salario mínimo.

Veracruz vs Tigres- Noche negra en el Puerto

El 17 de febrero de 2017, fuimos testigos de uno de los capítulos más oscuros de la Liga MX. En el duelo entre jarochos y regiomontanos, la afición felina fue agredida por la de Veracruz que los superaba en gran número en el Luis "Pirata" Fuente.

En los videos se pudo observar gente con picahielos y armas punzocortantes. Los jugadores de Tigres pedían a gritos detener lo que estaba ocurriendo, pero las autoridades fueron incapaces.

Las medidas que tomó la Comisión Disciplinaria, no fueron ni mucho menos las esperadas. Se sancionó con solo un partido de veto al Estadio Luis "Pirata" Fuente, además de una multa económica de poco más de 36 mil dólares para los Tiburones.

Tigres vs Monterrey- Clásico manchado

El 24 de septiembre de 2018, se disputaría el Clásico Regio, pese a que en la previa, en zonas aledañas al Estadio, porristas de ambos equipos se enfrentaron dejando imágenes que aún rondan por la cabeza de más de uno.

Un aficionado de los felinos fue agredido hasta quedar inconsciente en la acera. En otros videos se aprecia un auto intentando arrollar aficionados.

¿La sanción? Ninguna. La Liga MX no tomó cartas en el asunto debido a que no ocurrió ni dentro ni afuera del estadio. El partido se jugó con normalidad.

Atlético San Luis vs Querétaro- Vergonzoso castigo

En el llamado Clásico de la 57, potosinos y queretanos se midieron en el Alfonso Lastras en octubre de 2019.

Con 33 personas heridas como saldo oficial, la Liga MX se limitó a poner dos partidos de veto al inmueble además de una multa de 506 mil pesos para ambos equipos.

América vs Pumas- Con armas en el Azteca

Pese a que las peleas que se dieron en el duelo entre América y Pumas el pasado 3 de octubre de 2021, no tuvieron saldo oficial de lesionados, el Clásico Capitalino se vio opacado debido al video en el que un aficionado de los felinos, muestra un arma de fuego en su palco y "bromea" con "matar" a algunos americanistas.

El hecho no pasó a mayores, pero tampoco la Liga MX aplicó castigo alguno para el inmueble y se limitaron a decir que abrían una carpeta de investigación por lo sucedido.

