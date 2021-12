Según el análisis del presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Arturo Brizio, las decisiones de los árbitros en las Semifinales del Torneo Apertura 2021 fueron correctas. En los videos presentados después de jugarse los partidos de vuelta, el dirigente no encontró fallas en el trabajo de los silbantes César Arturo Ramos en el León vs Tigres, y Antonio Pérez Durán en el Atlas vs Pumas.

Arturo Brizio avaló que César Ramos anulara un gol en el León vs Tigres, y en el Atlas vs Pumas dijo que fue "correcta" la expulsión del argentino Ignacio Dinenno al golpear en la cara en un intento de chilena al defensa de los rojinegros Jesús Angulo, además de que fue "correcto" no marcar el penal por un codazo sobre el primer jugar en una jugada anterior. Sobre la, según las redes sociales, "polémica" jugada, la acción estuvo llena de aventones previos que provocaron que la cara del delantero universitario fuera al codo del defensor atlista.

OF