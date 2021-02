Liga MX: Atlas anota, pero no gana

De manera dramática, jugando mejor que el rival por lapsos del partido y obteniendo su primer gol del Torneo Guard1anes 2021, Atlas consiguió el empate de último minuto ante Santos Laguna con gol de Ozziel Herrera, deteniendo la cuenta en 450 minutos sin marcar en partido oficial.

Sin embargo, la mala noticia para los Zorros es que siguen sin poder ganar en el presente torneo y se mantienen en el fondo de la tabla general con dos puntos, además de que en el apartado de cocientes se siguen hundiendo, al ser sotaneros con 0.8989.

Desde el comienzo del partido los rojinegros se pusieron tensos al ver que su marco se veía desguarnecido al minuto 9, gracias al gol de Omar Campos, en una serie de desatenciones de la zona baja del conjunto local. Sin embargo, el gol en contra le sirvió al Atlas para tomar el control del balón, y aunque no tenía profundidad, idea y jugadas de peligro, sí contaba más tiempo con el esférico.

En el segundo tiempo y ante la imperiosa necesidad de ir al frente a buscar el empate, Diego Cocca movió sus piezas. Mandó todo el arsenal ofensivo que tenía en la banca, metiendo a jugadores como Luciano Acosta, Ozziel Herrera y Javier Correa y hasta el final se vieron los frutos de ese esfuerzo.

Milton Caraglio y Javier Correa pudieron empatar el partido a los minutos 90+1 y 90+2, sin embargo, el arquero Carlos Acevedo se inspiró y con grandes lances evitó la caída de su marco; con lo que no contaba, es que al 90’+4 Ozziel Herrera iba a empatar el encuentro en un gol de rebote que nadie pudo evitar.

En la Jornada 6, los rojinegros del Atlas visitarán al Pachuca el próximo lunes 15 de febrero en el Estadio Hidalgo, un duelo entre los dos peores equipos del actual torneo.

�� #ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Atlas y Santos en el encuentro de la #Jornada5 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/1KP6hXGVVU — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2021

ALINEACIONES

ATLAS

12. Camilo Vargas

15. Diego Barbosa

(71’ 199. O. Herrera)

2. Martín Nervo

5. Anderson Santamaría

27. Jesús Angulo

8. Renato Ibarra

(79’ 11. J. Correa)

20. Jairo Torres

(46’ 10. L. Acosta)

26. Aldo Rocha

218. Jeremy Márquez

7. Ignacio Malcorra

18. Milton Caraglio

D.T. Diego Cocca

SANTOS

1. Carlos Acevedo

6. Alan Cervantes

5. Félix Torres

21. Matheus Doria

8. Carlos Orrantia

7. Juan Otero

(86’ 201. E. Gámez)

11. Fernando Gorriarán

22. Ronaldo Prieto

190. Omar Campos

(59’ 27. J. Isijara)

19. Eduardo Aguirre

(59’ 192. S. Muñoz)

30. Ignacio Jeraldino

(59’ 12. J. Ocejo)

D.T. Guillermo Almada

Diego Cocca agradece a la suerte

El gol que anotó Ozziel Herrera en el minuto 90+4 para que llegara el empate “A lo Atlas” para los rojinegros ante Santos Laguna, fue por mera suerte, pero según el técnico Diego Cocca, no es que haya sido por casualidad, sino que lo buscaron durante todo el encuentro, hasta que llegó como tenía que ser, de manera atropellada y dramática.

“La suerte hay que buscarla, hoy (ayer) no llega de casualidad, el equipo fue a buscarla y no bajó los brazos, era el minuto 90 y la fuimos a buscar. La estamos pasando mal y por momentos hacemos mejor las cosas que el rival y no se refleja en el marcador, pero estamos convencidos de que este es el camino y con esta intensidad y esfuerzo vamos a encontrar a un equipo con estructura y base para ser competitivo contra cualquiera. Estoy convencido de que será el gol que nos abra la racha para lo que viene”, comentó el técnico rojinegro.

JL