Terminó la temporada regular del Clausura 2022 con el empate entre León y Toluca 4-4 y con este resultado quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la ronda de Repechaje y que buscarán así su pase a los Cuartos de Final, en donde Chivas se verá las caras con los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron.

El Guadalajara finalizó el torneo en sexto lugar de la tabla general, mientras que los Pumas, con su triunfo sobre Pachuca, terminó en el puesto 11, de ahí que la llave los vuelva a enfrentar, toda vez que apenas hace unas semanas el chiverío derrotó a los universitarios en el inmueble del Periférico.

Dicha ronda se disputará los días 7 y 8 de mayo, con dos partidos por día en donde Guadalajara estaría jugando el domingo, aunque será este lunes al filo del mediodía cuando se den a conocer los días y horarios oficiales para los encuentros de la reclasificación.

Por otro lado, Puebla que terminó el torneo en quinto lugar, se enfrentará a Mazatlán FC, equipo que clasificó en el sitio 12, logrando su pase de último instante con un gran cierre de torneo.

Además Rayados de Monterrey que fue séptimo lugar, enfrentará al Atlético San Luis que fue décimo; mientas que Cruz Azul que fue octavo, se medirá al Necaxa que terminó en noveno sitio la temporada regular del Clausura 2022.

Recordar que dichos duelos son a partido único en la casa del equipo que finalizó mejor en la tabla general. En caso de que el partido termine en empate, se procederá a ejecutar tiros penales para conocer a los equipos que avanzarán a Cuartos de Final, en donde Pachuca, Tigres, Atlas y América y los esperan.

ASÍ QUEDA EL REPECHAJE

Puebla (5) vs. Mazatlán FC (12)

Chivas (6) vs. Pumas (11)

Monterrey (7) vs. A. de San Luis (10)

Cruz Azul (8) vs. Necaxa (9)

LEE TAMBIÉN: El América amarra boleto a cuartos de final

JL