Uriel Antuna enfrentará una vez más a su ex equipo. La Máquina del Cruz Azul quiere volver a la senda del triunfo, y tendrán que vencer al Rebaño Sagrado para recuperar el liderato y la confianza. Desde que salió de la escuadra rojiblanca en el 2021, los ha enfrentado en cuatro ocasiones, de las cuales les ha marcado en 2 y ha festejado besando el escudo de Cruz Azul.

Luego de ser criticado por dicho acto, el ariete cementero le pidió disculpas a la afición rojiblanca, y aseguró que no volverá a festejar así, ya que le guarda un gran cariño a la institución.

"Me tocó festejar así, no volverá a pasar. No es un festejo adecuado para un ex equipo, me equivoqué y al final de cuentas estuve ahí y se merece mi respeto por lo que representa la institución. No volverá a suceder, pedir disculpas, todo mi respeto para Chivas. Obviamente que gane el mejor. Le agarré cariño al club, porque la afición me apoyó siempre, me ha ido mejor en el equipo y la selección. Se le agarra un cariño cuando se pagan bien las cosas”.

Por otra parte, Antuna enfatizó que su paso por las Chivas no fue un fracaso: "En Chivas no se me dieron bien las cosas y no significa que fuera un fracaso. No se me dieron las cosas por X o Y razón, y queda seguir trabajando y creciendo".

El número 7 cementero agregó que no encuentra la razón por la que algunos jugadores, cuando salen de las Chivas, tienen éxito, lo que sí mencionó es que se enfocó más en su nivel futbolístico, mismo que lo llevó a vestir la casaca de la Selección Mexicana: "Es futbol. No te sé dar una respuesta concreta. No sé qué podría decirte, cuál fue la diferencia, pero como dices, el respeto está. A final de cuentas, me enfoqué más en lo que tenía que hacer, un poquito más de madurez, enfocándome más en lo que tenía que hacer dentro y fuera del campo. Cometí varios errores cuando estaba en Chivas, que ahora los estoy corrigiendo. Me di cuenta de lo que realmente era importante y me enfoqué en lo que tenía que hacer".

Uriel Antuna mantiene la confianza en que la inercia de victorias regresarán, y ante Chivas será una importante prueba, dejando de lado lo que ocurrió la jornada pasada ante el Club América, e hizo una comparación de las rarezas que vivieron Ricardo Ferretti y Martín Anselmi.

"Me ha tocado vivir momentos muy difíciles en el equipo, donde creo que la presión es tal cual como la demanda un equipo grande. Nunca hemos dejado de intentar, de luchar. Cuando estaba el Tuca Ferretti llegamos y no la metíamos y perdíamos, ahora llegamos, la metemos y ganamos. Al final de cuentas, cambia un poco la suerte, no te explicas cómo pasan las cosas , pero como lo dije, es futbol, a veces entra y a veces no, por más que intentes no entra".

Finalmente, Antuna reconoció que la afición es un factor importante en este torneo ya que así sienten que están unidos y sobre el mismo objetivo: "Nos sentimos muy respaldados con la afición, se nos están dando mejor los resultados con ellos de nuestro lado, apoyando, se siente que estamos más unidos, en conjunto y con Martín Anselmi encontramos una idea de juego que nos gusta, que nos sentimos cómodos y que prácticamente cerramos filas para estar juntos, ya que todos queremos ganar queríamos salir de esa mala racha y creo que era importante para el club, la institución y hasta para el futbol mexicano".

