El torneo Apertura 2021 de la Liga MX finalizó justo su primera mitad. Esta fecha 8 va dilucidando lo que viene rumbo a la parte final, y en ese sentido hay algunas situaciones que vale la pena rescatar de la jornada. Aquí las presentamos

América sigue en altos vuelos

América se impuso 2-0 ante Mazatlán y se consolida como único líder e invicto del Torneo Apertura 2021 con 20 puntos. Las Águilas continúan con puntaje ideal en el Estadio Azteca (12) y presentan la valla menos vencida del campeonato (3 goles recibidos).

Viñas resurge

Federico Viñas (Club América) va volviendo poco a poco al nivel que llegó a tener a su arribo al futbol mexicano, pues en la jornada 8 encabezó el rubro de disparos (9).

Su compañero Álvaro Fidalgo registra 50% de eficacia en remates (3 goles). Cada vez que el español convirtió, su equipo se llevó la victoria (2-1 vs. Necaxa, 1-2 vs. FC Juárez y 2-0 vs. Mazatlán).

Diablo Guardián

Toluca venció 2-1 a Pachuca en el estadio Hidalgo y alcanzó la segunda ubicación en el certamen actual (17 pts.).

Los Escarlatas lideran la tabla de situaciones de gol (108), y junto a Tigres son los máximos anotadores del campeonato (14 goles).

Arrastran la grandeza

Pumas y Chivas no se sacaron diferencia e igualaron sin goles en el Estadio Olímpico de Universitario. Carlos Cisneros (Chivas) se transformó en el jugador con más remates sin marcar (16) en el Apertura.

Ambos clubes poseen 2 de los 3 porcentajes más bajos de efectividad de gol (6.7 y 4.8% respectivamente).

Buen empate

Con un gol y una asistencia de Luis Quiñones, Tigres consiguió igualar 2-2 en el duelo frente a León. El delantero colombiano, clave para llegar al empate final, acumula 20 anotaciones y 31 pases de gol en 159 apariciones en la Liga MX.

Primera victoria de los Bravos

FC Juárez revirtió el resultado y venció 2-1 a Cruz Azul en el Estadio Benito Juárez.

Los Bravos consiguieron su primer triunfo en el campeonato pero continúan en el fondo de la tabla.

Por su parte, el campeón defensor lleva 4 jornadas sin ganar con 3 empates y 1 caída.

A lo Atlas

Los Zorros dieron vuelta el marcador sobre el final del juego y derrotó 2-1 a Rayados en Jalisco.

El argentino Julio Furch anotó en las 3 victorias del Rojinegro en la actual competencia (vs. FC Juárez, Pachuca y CF Monterrey).

Julián Quiñones (Atlas), autor del empate transitorio, lidera el ranking de remates al arco (15) en el torneo. -

Cantó el Gallo

Querétaro goleó 3-0 a Necaxa en La Corregidora y puso fin a una racha de 9 partidos sin ganar y terminó con una marca de 523 minutos sin anotar en Liga MX. Los Rayos son el único equipo que cayó en las últimas dos jornadas y no registró empates en el torneo (3PG-5PP).

