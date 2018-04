Lesiones que costaron un Mundial

Muchos se atreven a llamarle “maldición”, lo cierto es que antes de una justa mundialista, suele haber jugadores, tanto mexicanos, como internacionales, que sufren dolorosas lesiones que hacen que su talento y calidad no sea disfrutada en plena competencia.

Las lesiones de los defensores mexicanos Carlos Salcedo y Néstor Araujo sucedidas recientemente con el Tricolor en la fecha FIFA en el juego frente a Croacia en Dallas, pusieron en predicamento su participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y, aunque parece que sí podrán acudir a la justa veraniega, su presencia está en veremos y dependerá de sus recuperaciones para que el timonel Juan Carlos Osorio los anote en la lista final.

Sin embargo ha habido jugadores aztecas que no han tenido la fortuna de recuperarse de sus lesiones a lo largo de la historia de México previo a los Mundiales. Lesiones desafortunadas de jugadores que estaban destinados a ser figuras de México en los Mundiales, como son los casos de Alberto Onofre jugador de Chivas previo al Mundial de México 1970 o Luis “Chapo” Montes de León previo a Brasil 2014, sin olvidar al entonces capitán Claudio Suárez, que se bajó del Tricolor entre lágrimas antes de disputar su tercer Mundial en Corea-Japón 2002.

Otros elementos nacionales se han perdido el hecho de participar en un Mundial, como pasó con Juan Carlos Medina, quien era un jugador de toda la confianza de Miguel Herrera para Brasil 2014, así como Miguel Sabah antes del Mundial de Sudáfrica 2010.

Cracks internacionales sin Copa del Mundo

A nivel internacional también han existido casos y las grandes figuras no están exentas de sufrir lesiones de gravedad antes de un Mundial, como sucedió hace cuatro años con el colombiano Radamel Falcao, quien estaba llamado a ser una de las máximas figuras de la justa. También sucedió con el inglés David Beckham rumbo a Sudáfrica 2010, el brasileño Juninho no pudo asistir a Francia 1998 por una fractura en la pierna derecha, Michael Ballack se lesionó rumbo a Sudáfrica 2010, Santiago Cañizares, portero español, se perdió Corea-Japón 2002 por una lesión en un pie causada por un perfume.

EJEMPLOS

• Luis Montes

La lesión más dura tal vez, que hay sufrido un mexicano antes de un Mundial. El “Chapo” Montes estaba llamado a ser figura del Tricolor en Brasil 2014 por el buen momento que vivía en su club León, sin embargo en un partido de preparación ante Ecuador en Dallas, sufrió una aparatosa fractura de tibia y peroné a menos de dos semanas para el inicio de la justa mundialista.

• Juan Carlos Medina

El “Negro” contaba con la confianza de Miguel Herrera para acudir a Brasil 2014, y cuando entrenaba con la Selección mexicana sufrió una lesión en el tobillo derecho en mayo de aquel año a escasas semanas del Mundial y no pudo recuperarse. Para la prelista, el “Piojo” Herrera decidió ya no contar con el entonces americanista y llamó a Miguel Ponce en su lugar.

• Miguel Sabah

Había sido pieza fundamental para que México lograra el pase al Mundial. Y aunque no era un hecho que fuera a ser convocado a Sudáfrica 2010 contaba con posibilidades por ser un delantero de área, fuerte y contundente, sin embargo sufrió una ruptura del músculo femoral a escasas semanas del Mundial. Estuvo más de un mes fuera y, por ende, Javier Aguirre decidió prescindir de sus servicios.

• Claudio Suárez

El jugador con más partidos en la historia de la Selección mexicana no pudo jugar la Copa del Mundo de 2002 por lesión. En realidad, Suárez se recuperó a escasos días del Mundial de una grave fractura de peroné, pero finalmente “El Emperador” no fue convocado por Javier Aguirre, que prescindió de la leyenda por no estar en forma.

• Alberto Onofre

Onofre era una de las mayores esperanzas de México para 1970. Desafortunadamente, a cuatro días del Mundial sufrió una dramática fractura de tibia y peroné en un entrenamiento. Dicha lesión prácticamente acabó con su carrera con apenas 23 años; se perdió dos por lesión y apenas jugó un par más para retirarse con 27 años.

• Carlos Lara

Nacido en Argentina en 1934, el “Charro” como se le llamó, se naturalizó mexicano para poder acudir a un Mundial. Tras la eliminatoria y el Repechaje que México le ganó a Paraguay en CU, Ignacio Trelles le convocó para acudir a Chile 1962, sin embargo días antes de la justa, tuvo que ser dado de baja por una dura lesión de tobillo.