Leones no se ha tirado a la hamaca: Felipe López

Las cosas no van bien en Leones Negros, pues luego de que cayeran hoy domingo ante los Potros de Hierro del Atlante, los universitarios se estancaron como el colero general de la competencia.

Pese a lo anterior y recordando que el torneo pasado llegaron hasta la gran final por el título, el cancerbero Felipe López aseguró que el equipo melenudo no se ha tirado a la hamaca ni se ha confiado de más en lo que va del semestre.

"Yo creo que el equipo no se ha relajado, simplemente las cosas han salido en contra de nosotros. Las jugadas que los rivales nos hacen terminan en gol, mientras que nosotros no hemos podido conseguir el resultado. Creo que hoy generamos bastantes jugadas de gol pero no las concretamos. Lo que queremos es ganar y retomar la confianza que teníamos el torneo pasado", finalizó el guardameta universitario.

Pese a que estuvo atinado durante el encuentro y cortó el peligro en varias ocasiones, López tuvo su falla más clara en el segundo gol del Atlante, pues debido a que estaba adelantado, Fernando Fernández aprovechó para techarlo con un tiro de larga distancia y sacudió las redes.

Luego de disputar sus primeros cinco juegos del torneo, la Universidad de Guadalajara es el peor equipo de este Apertura 2018, ya que apenas cuenta con un punto de los 15 que ha disputado.

RR