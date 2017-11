Leones cerrará con dignidad el torneo

Cerrar dignamente el campeonato es lo que buscará Leones Negros en su último encuentro ante el San Luis, rival que conforme pasó el torneo fue perdiendo fuerza y ahora está fuera de la Liguilla, así que necesita el triunfo a como dé lugar. Manuel Madrid, zaguero de los universitarios, puntualizó que este encuentro lo disputarán con todo profesionalismo, y será agradable cotejo, por la necesidad que tienen los dirigidos por Salvador Reyes Jr.



"Lo afrontaremos como siempre, con toda la actitud, profesionales con nuestro trabajo y enfrentaremos de la mejor manera al San Luis. Fue un mal comienzo de torneo, eso nos complicó a lo largo del torneo porque se quedaron muchos puntos en el camino, si hubiéramos rescatado algunos puntos de esos cuatro partidos, otra cosa hubiera sido y estaríamos en la pelea por la Liguilla".



Madrid reconoce que se quedaron distantes de las metas que ellos mismos se habían trazado en el campeonato, reaccionaron tarde en el torneo y las consecuencias son, jugar el último encuentro sin posibilidades de estar en la fiesta grande.



"Mejoramos en lo colectivo, en lo individual, se mejoró en productividad pero no nos alcanzó por el mal inicio. La verdad que no es fácil completar todos los minutos, estar en todos los partidos, no lesionarse, cuidarse con buen descando y me tocó hacer goles, que por mi posición es bueno. Quiero seguir aportando, mi meta es entrenar siempre mejor para ir por más".



El defensa de Leones dijo estar contento con Leones, admite que repuntó su carrera pese al mal torneo del equipo en general y confía en que el entrante campeonato todo será muy diferente, porque ya los jóvenes tendrán más experiencia.