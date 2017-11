Leones Negros pierde ante San Luis

En el último encuentro de la temporada regular de la División de Ascenso, Leones Negros fue a San Luis buscando rescatar algo del pésimo torneo realizado, pero no pudo, perdió 2-1 ante los dirigidos por Salvador Reyes Jr., conjunto que también se quedó lejos de las expectativas al no calificar a la Liguilla, pese a alcanzar los 21 puntos.

Los tapatíos estaban obligados a ganar para asegurar su entrada a la Copa MX del Clausura 2018, mínimo empatar, y no lo lograron, por lo que quedaron a expensas del resultado que obtuvieran Murciélagos y Atlante. Cualquiera de estos dos equipos que ganara estaba dentro de la Copa. Si esto no ocurría, también tenían que esperar a que no ganara hoy la UAEM por más de dos goles a Mineros. UdeG se quedó con apenas 13 unidades.

El equipo melenudo apostó por defender muy bien antes que atacar en el inicio del cotejo. Pudo sobrellevar el primer tiempo en todos los aspectos, así como le generaron opciones de gol, pudo también poner en aprietos al arquero del San Luis, “Pikolín” Palacios.

En la parte complementaria, Leones Negros buscó quedar bien parado para posteriormente atacar, pero el rival comenzó a agobiarlo, hasta que al 52’ pudo hacer daño entrando por el costado izquierdo. Pablo Olivera dentro del área pudo conectar con la cabeza un centro y lo mandó guardar para poner al frente al San Luis 1-0.

93' Termina el partido.



Atlético de San Luis 2-1 Leones Negros pic.twitter.com/zO0rSeHeYA — Leones Negros UdeG (@LeonesNegrosCF) 11 de noviembre de 2017

El equipo que nació grande perdió concentración, al 55’, luego de un buen inicio de cotejo en el cual pudo estar siempre bien parado en el fondo, llegaron las fallas y de nueva cuenta Olivera, tras encarar dentro del área a “Pipe”, cacheteó el esférico para marcar el segundo tanto para el San Luis.

Corría el 66’, los dirigidos por el “Vikingo” descontaron cuando el “Chimpa” Amador pudo dar extraordinaria asistencia para Valadéz, quien dentro del área sacó potente disparo y realizó el tercer tanto en su cuenta personal en el campeonato. Leones acortó distancia 1-2 ante San Luis.

El cierre del encuentro se complicó, Leones se quedó con un jugador menos por la expulsión de Hernández al 70’, luego de ganarse la segunda tarjeta amarilla. El torneo terminó para Leones con números malos, aunque con varias jóvenes promesas.