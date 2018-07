Leones Negros deberá evitar la desconcentración: Marco López

Luego de haber caído en el último minuto de su presentación en el Apertura 2018 del Ascenso MX, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara deberán de trabajar mucho más para evitar errores que les cuesten puntos. Así es como lo ve el defensa lateral izquierdo Marco Antonio López, quien aseguró que ante los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México deberán de pelear por los tres puntos.



"Fue el primer partido, ahora tenemos que ir a Toluca a jugar contra Potros e intentar ganarles. Tenemos que ser intensos, jugar hacia adelante y tener concentración, mucha concentración. Es una cancha complicada, me ha tocado jugar allá por eso tenemos que tocar el balón, agruparnos y estar concentrados los noventa minutos para no dejar ir puntos".



Tras haber debutado con los Leones Negros en la división de plata del futbol mexicano, López agregó que tuvo un debut soñado al colaborar con una asistencia de gol y haber jugado todo el encuentro en la cancha del Jalisco ante el equipo de Juárez, aunque reconoció que la derrota opacó un poco su felicidad.



"Me sentí bien, la verdad es algo que soñé y esperé por mucho tiempo. Era algo que esperaba mucho, en lo personal me sentí muy bien, aunque es una lástima que no se nos dio el resultado que esperábamos, ahora sólo nos queda seguir trabajando. Desde que llegué al estadio me sentía muy contento, motivado por salir y pisar la cancha, jugar el partido, ojalá que vengan muchos partidos así".



Para este jueves, el conjunto melenudo viajará a Toluca, donde el próximo viernes enfrentará a los Potros en duelo correspondiente a la jornada 3.

LS