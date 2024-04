León Femenil, acusado de no apoyar a una de sus jugadoras que sufrió una lesión

Un nuevo escándalo envuelve a la Liga MX Femenil, esto después de que la jugadora de León, Ana Campa, denunciara a través de su cuenta de X el nulo apoyo que ha tenido por parte del club tras una lesión en el ojo que se produjo por un balonazo en uno de los entrenamientos en el pasado mes de septiembre.

Tan fuerte fue el golpe que Campa se vio afectada en la pérdida de su visión y no podrá volver a jugar futbol, aseguró. Ante esto, mencionó que tuvo que buscar atención médica por su propia cuenta tanto en México como Estados Unidos. Además de que inició trámites en el IMSS como se lo indicó la directiva, pero nadie del personal la ha acompañado en su proceso.

“Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos. Como soy Mexicoamericana y al no ser atendida en León, regresé a mi casa en Texas unas semanas para obtener algo de atención” , expresó en redes.

Por su parte, el club ha salido a desmentir las acusaciones de la futbolista por medio de un comunicado publicado en redes sociales en el que expone seis puntos sobre cómo se ha abordado la situación de Ana:

La lesión de Ana ha sido atendida desde el primer momento por especialistas de instituciones privadas, dándole seguimiento puntual con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas las consultas y el historial clínico de este caso constan en las bitácoras de nuestro servicio médico. En cada una de las citas requeridas por el IMSS para valorar el estado clínico, diagnóstico y seguimiento médico-administrativo, ha estado presente personal del Club León acompañando a Ana. El IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de nuestra jugadora: estamos a la espera de una resolución. Nuestros protocolos internos y los de la Federación Mexicana de Futbol, nos obligan a documentar y reportar al organismo correspondiente cada uno de los procesos en este tipo de lesiones. Club León seguirá cumpliendo con sus obligaciones laborales, administrativas y médicas, hasta recibir el dictamen oficial del IMSS.



