Leo Valadez vuelve recargado a la “Nuevo Progreso”

La temporada ibérica de Leo Valadez resultó todo un éxito y la consolidación del torero mexicano ha dado pasos firmes en su intención de colocarse en el escalafón nacional. En su regreso a la ciudad, el diestro reconoce que se encuentra en un extraordinario momento y con la madurez necesaria para retomar su temporada.

“Guadalajara ha sido muy importante en mi carrera. Aquí he tenido grandes tardes y espero que el domingo se me den las cosas; que el toro embista y pueda abrir la puerta grande”, comentó el torero. Cuestionado sobre si el actual momento es el mejor en toda su trayectoria, Valadez, dejó claro que “se puede estar bien, pero si el astado no embiste, nada se puede hacer”.

En su regreso a la ciudad, Valadez se dio tiempo para repasar algunos pasajes de la tarde en la que debutó en Guadalajara y recordó el brindis de su primer toro, el cual fue dedicado al cantante de música ranchera Vicente Fernández en la que fue su última visita a la Plaza “Nuevo Progreso”. “Fue un momento muy bonito y que nunca voy a olvidar”, señaló el espada.

La tercera corrida de la temporada 2022-2023 de la Nuevo Progreso tendrá como protagonistas a los toros de la ganadería de La Estancia, los cuales ya se encuentran en los corrales de la plaza y superan los 500 kilogramos. Estos astados serán lidiados por el hidrocálido Leo Valadez, el español Alejandro Talavante que regresa a Guadalajara, y el torero de dinastía, Diego Silveti.

JL