Leo Valadez tiene oportunidad de revancha en la Nuevo Progreso

Su juventud queda atrás al momento de pisar el ruedo y sus ansias de triunfo son evidentes. Apenas a sus 20 años, ya sabe lo que es probar las mieles del triunfo en las principales plazas de México, y en esta ocasión tendrá su oportunidad en Guadalajara. El matador de toros Leo Valadez llega a la Perla Tapatía con un solo objetivo en mente: triunfar mañana en el cerrojazo de la Temporada de Aniversario de la Nuevo Progreso.

Tras haberse presentado en octubre pasado durante el inicio de la primera parte de la temporada, el coleta nacido en Aguascalientes aseguró que mañana podrá cobrar revancha de lo sucedido durante su primera presentación en la capital jalisciense, cuando un fallo con la espada le negó el privilegio del triunfo.

“Es una nueva oportunidad que se me presenta para poder rematar el triunfo que la otra vez no pudo ser. Creo que fue una faena muy importante, en la que me sentí muy bien, sentí el calor de la afición de Guadalajara, fallé con la espada y perdí las orejas, pero ahora vengo listo y con la esperanza de triunfo”.

Valadez, quien tomó la alternativa apenas en octubre pasado en Zaragoza, mencionó que con el paso de sus apariciones en los cosos más importantes del país ha logrado obtener mayor madurez en su toreo.

“Yo creo que ahora el toreo exige esos momentos, ya no es como antes que los toreros podían rodar más, ahora todo debe ser mucho más continuo. Si lo aprovechas te va muy bien y si no lo haces, serás otro más que se queda en el camino. Siento que lo estoy haciendo bien, he toreado en Guadalajara, Juriquilla, León y Aguascalientes y en estas tres últimas he cortado orejas. Esto me hace sentir contento con la evolución que presento cada tarde”.

El joven hidrocálido, pero radicado en España desde sus 12 años, destacó la importancia de sus compañeros de cartel, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y el diestro mexicano Jerónimo, con quienes lidiará un encierro de seis bureles de la ganadería de Marrón.

“Es una oportunidad muy importante que tengo que aprovechar porque el maestro Pablo Hermoso llevará mucho público y debo mostrarme ante ellos. Jerónimo es muy experimentado, pero mi obligación es suplir las carencias que todavía tengo con las ganas de triunfar”.