Aún sin detalles en la calendarización y modalidades, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dijo que la nueva Leagues Cup, donde participarán todos los equipos de la Liga MX y la MLS es un paso adelante para el crecimiento económico de los clubes mexicanos, así como para una mayor exposición de los jugadores nacionales. Y aclaró: "No se sobreexplotará al futbolista".

En rueda de prensa Arriola mencionó: "Esto es parte de una evolución que inició con la Leagues Cup. Los detalles de calendarización, estructura y modalidad, los seguimos trabajando con los equipos de la MLS y la Liga MX. Estamos hablando de una competencia en el verano, tenemos que cuadrar las fechas, donde participen todas las ligas y todos los clubes".

La intención, es: "Queremos incrementar y generar inversión a dos dígitos y así podremos comprar más jugadores nacionales y extranjeros y fortalecer las fuerzas básicas. Este es un paso histórico. Estamos hablando de equipararnos a una economía mayor a la nuestra". Afirma que ni el torneo mexicano ni los jugadores, serán afectados: "No queremos generar distorsión a nuestro torneo, y en el neto de partidos, no estamos jugando más juegos de los que se jugaba cuando existía la Copa MX, además es una ventana relevante para que el jugador mexicano sea visto".

Esto parece significar el adiós de una posible vuelta a la Copa Libertadores. "Si tenemos más acercamiento con la Concacaf, podemos fortalecer nuestras relaciones con las otras confederaciones. Nuestro objetivo es jugar contra los mejores...".

Finalmente aseguró que la Leagues Cup, no entorpecerá los partidos de Selección Nacional, que se realizan en verano: "Cuidaremos todos los ángulos para no generar obstrucciones de ningún tipo". Y con respecto al nuevo calendario que FIFA quiere implementar para jugar una Copa del Mundo cada dos años, mencionó: "No hay una propuesta oficial, y seguimos analizando las distintas ofertas que se están presentando".

JL