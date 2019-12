''Le gané todos los rounds a Jacobs'', dice Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. sostuvo que el sobrepeso con el que se presentó a la pelea ante el estadounidense Daniel Jacobs, quien lo venció por nocaut técnico en el quinto episodio en Arizona, lo perjudicó a lo largo del combate.

"El peso de más me afectó. No me beneficia en nada (el peso de más), para aclarar, a la hora de pelear. Me sentí muy lento y cansado por el sobrepeso que traía por estos tres años sin pelear. Lo bueno que avanzamos bastante en 173 libras. Estaba fuerte, pero en 168 o 169 estaré más rápido y fuerte", sostuvo el púgil.

Chávez Jr. incumplió el peso para la pelea contra Jacobs. Originalmente el combate estaba pactado en 168 libras, el peso que precisamente en el que sinaloense sostuvo que era su peso idea. Sin embargo, éste no dio ese peso, al pasarse cinco libras y detener la báscula en 173. Fallar en la báscula lo forzó a perder una tercera parte de su bolsa.

Exactamente un millón de dólares.

"Le gané todos los rounds. Alguno no lo gané, pero igual no lo perdí ninguno de los cinco rounds", sostuvo en otra parte de su publicación.

El púgil, según comentó, planea regresar a pelear en marzo del 2020.

OF