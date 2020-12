Pumas vs Cruz Azul: Siboldi acepta que le "falló" a la afición

El entrenador Robert Dante Siboldi salió después que Andrés Lillini, rompiendo en protocolo de conferencia, y cuando llegó no presentó su renuncia como técnico de Cruz Azul.

El uruguayo dijo que seguirá en el equipo, buscará el título de la Concacaf y buscará el próximo torneo la revancha.

"Es lamentable, es tristísimo lo que nos toca vivir. Nos encontramos un rival que con mucho carácter nos sacó el partido. La responsabilidad es toda mía. Los muchachos hicieron lo que pudieron, la responsabilidad es toda mía", dijo.

Negó vanidad, negó prepotencia en su equipo: "No hubo exceso de confianza, entramos metidos, con mucha determinación, igual que el otro día, intentamos presionar arriba para no estar en nuestro campo. Pumas jugó muy seguro, muy sólido atrás, nos ganó en el juego aéreo, en la concentración, en los rechaces, segunda jugada, nos bombardearon en centros, por eso la línea de tres. No queda más que decir. Tenemos un revés muy grande".

Aceptó sin miramientos. "Le fallé la afición, le fallé a la institución, pero tenemos que salir adelante y buscar la revancha, buscaremos prepararnos para la Concacaf y buscar la clasificación a un Mundial de clubes".

No renunciará, a pesar de la humillación: "Tengo contrato hasta junio y jamás me voy a entregar, seguiré luchando. "Esto es un revés muy duro, muy fuerte. Entiendo la gran desilusión de la afición, pero voy a buscar la revancha y en el siguiente torneo buscaré el objetivo principal. Es un fracaso no conseguir el título, no tenía margen de error".

Sobre la ausencia de Jesús Corona, explicó: "No se recuperó, pero Sebastián (Jurado) no tuvo nada que hacer en los goles, estuvo bien en lo que pudo hacer, en lo demás dejamos de hacer cosas, no tuvimos carácter ni personalidad, el rival nos superó en eso, en actitud, nada más".

