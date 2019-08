Laura Puentes responde con oro

Laura Puentes pasó de la decepción al júbilo en tan sólo unas semanas, pues luego de que viera reducida por mitad su beca deportiva, la frontenista jalisciense acudió a Lima 2019 para colgarse la medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos.

Esta situación, en palabras de Puentes, fue una manera categórica de responder ante el recorte de apoyos ordenado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Fue una cachetada con guante blanco. Ana (Guevara, directora de la Conade) dijo en alguna ocasión que esto era un berrinche, que nosotros no teníamos que exigir algo, pero ahora ahí está, si ella lo considera un berrinche pues creo que nuestra actuación en la cancha dijo lo contrario.

“Fue algo complicado, la verdad es que nosotros ganamos por el país y la gente que nos apoya, por nuestros máximos patrocinadores que son nuestras familias, nuestros papás. Se dio el resultado, se dio lo que Conade y las instituciones esperaban, pero nosotras lo hicimos por otras personas, no por ellos, la verdad”, externó.

Ahora, con su metal dorado colgado en el cuello, Puentes se ha hecho acreedora de un apoyo especial anunciado por el Gobierno Federal, y aunque aseguró que ya recibió la primera parte de este bono, la frontenista señaló que existe incertidumbre entre el gremio de los atletas mexicanos.

“Ya nos dieron una parte de la beca, pero hay muchos rumores de la otra parte, la que nos debería de llegar mensualmente. Se rumora que podría no llegar, pero en lo particular no lo creo, espero que sí llegue el dinero”.

Semanas atrás, cuando Lima 2019 aún estaba disputándose, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se entregarían apoyos económicos a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos. El monto anunciado fue de 20 mil pesos mensuales por un año a los seleccionados.

En el caso de los medallistas el apoyo sería mayor, pues se anunció que además de los 20 mil mensuales, los atletas que consiguieron una presea de oro recibirían 40 mil pesos más al mes, los de plata 35 mil y los de bronce 30 mil.

Sin tiempo para el descanso

A su llegada a la Ciudad de México, aún con los malestares y el cansancio que puede acarrear un viaje desde Lima, Laura Puentes tuvo que enfrentar el último selectivo nacional para el Mundial Sub-22 que se realizará en España.

“Nosotros llegamos y cinco días después fue el selectivo en la Ciudad de México. Fue complicado porque fueron tres fases selectivas para el Mundial y yo me perdí las primeras dos por estar concentrada para Lima, en la tercera tenía que ganar sí o sí. Físicamente estaba muy mal, las piernas y la mente no me daban, pero yo sabía que tenía que ganar”, finalizó Puentes, quien al final logró hacer válida su etiqueta de favorita consiguiendo su clasificación a la justa mundial.

Además de este Mundial Sub-22 en Tenerife, España (29 de septiembre al 5 de octubre), Laura Puentes también tiene en puerta la Copa del Mundo de Primera Fuerza (trinquete), misma que se desarrollará en Francia.

En al cima

Laura Puentes, junto a la capitalina Dulce Figueroa, se colgaron la medalla de oro panamericana en frontenis dentro de la competencia de pelota de goma en dobles.

Dominio tricolor

El frontón aportó cinco preseas doradas a la cosecha de la delegación mexicana que compitió en Lima 2019.