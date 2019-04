Laura Puentes, feliz de ver su nombre entre los mejores

A unos cuantos meses de que arranque Lima 2019, la frontenista Laura Puentes vive un momento especial, pues a falta de que se defina la lista final de los atletas que representarán al país en esta justa, la tapatía se muestra orgullosa de que su nombre aparezca entre los principales candidatos para participar en los Juegos Panamericanos.

Y es que Puentes, con apenas 20 años de edad, puede presumir que su nombre aparece junto al de los reconocidos hermanos Rodríguez Faisal en la lista de atletas favoritos rumbo a Lima.

Puentes ya ha sido campeona del mundo en la categoría Sub-22. CORTESÍA/L. Puentes

“Me da mucha felicidad pero también un gran compromiso, ellos son grandes exponentes de este deporte a nivel mundial, por eso que mi nombre aparezca junto al de ellos sí es muy emocionante. Siento un gran compromiso con Jalisco y México”, compartió.

Será el próximo 30 de mayo cuando se dé a conocer la lista definitiva de los atletas que asistirán a Panamericanos, pero gracias a sus buenos resultados dentro de los filtros nacionales, Puentes ha ganado su etiqueta de candidata a estos Juegos que, según afirma, serían el máximo reto en lo que va de su carrera.

“Espero llegar a los Panamericanos en mi mejor momento físico, táctico, técnico y mental. Si logro eso, podré pelear por el oro".

“Emocionalmente me he sentido muy bien, emocionada, entusiasmada con este reto que es el más grande que he tenido en mi carrera deportiva. Físicamente también siento que he ido mejorando, siento una buena diferencia de cuando comenzó la pretemporada en diciembre hasta ahora. Técnicamente he pulido detalles que hacían falta y eso me da aún más confianza”.

A pesar de ser una atleta joven, Puentes ya puede presumir que ha sido campeona del mundo en la categoría Sub-22.

