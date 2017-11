Larissa Rábago, sin presión

A pesar de que las expectativas siempre son altas cuando se trata de ella, la triatleta Larissa Rábago es clara al señalar que hoy, en el Ironman de Los Cabos, su objetivo principal es divertirse y disfrutar de una competencia donde tendrá el apoyo de su gente.

La tapatía, quien un mes atrás se posicionó como la cuarta mejor del mundo en Hawái, estaba tranquila previo a esta competencia en donde buscará conseguir su pase al Campeonato Mundial de Ironman 2018, en Kailua-Kona.

“La verdad no me siento nada presionada, no quiero demostrar nada ni tengo la necesidad de mostrar algo. Vengo con un chip totalmente diferente; quiero hacer una muy buena carrera, ser inteligente, pero no me quiero meter en el juego de demostrar quién soy o algo similar. Quiero dar lo mejor de mí sin presiones, quiero de verdad disfrutarlo”, compartió.

De lograr este ansiado triunfo en Los Cabos, Larissa Rábago clasificaría por tercer año consecutivo al Campeonato Mundial de Ironman, competencia en donde ya se coronó durante la edición de 2016.

"Vengo con un chip totalmente diferente; quiero hacer una muy buena carrera, ser inteligente, pero no me quiero meter en el juego de demostrar quién soy o algo similar".

Larissa reconoció que su cuerpo ha resentido la actividad de las últimas semanas, sin embargo indicó que realizó una recuperación a conciencia para poder mostrar un buen desempeño en esta nueva competencia en territorio nacional.

“Las primeras dos semanas después de mi última competencia la verdad que descansé muchísimo, estaba muy cansada mental y físicamente. Esa parte la llevé muy tranquila, no me quería adelantar y fue totalmente progresiva mi preparación. Tampoco entrené muchísimo, sólo realicé trabajos para mantenerme y ojalá este domingo sea un gran día”.

Ya en un tenor distinto, Rábago se mostró contenta por el reciente regreso de las competencias de triatlón a territorio jalisciense, situación que la hace soñar con la posibilidad de que pueda realizarse un Ironman en las playas de Puerto Vallarta. “Eso estaría increíble, en Vallarta sería buenísimo que se lograra. No conozco los planes de Ironman en México, pero yo lo vería con muy buenos ojos”.

EL DATO

Las distancias

Son 3.8 km de nado, 180 km en bicicleta y 42.1 km de carrera en la prueba que Larissa Rábago enfrentará hoy en Los Cabos.

PARA SABER

Debutante

Este será la primera competencia de este tipo que la jalisciense realice de manera completa en territorio mexicano.