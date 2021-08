La medalla de oro que Jamaica ganó gracias a una voluntaria de Tokio 2020

Minutos cruciales transcurrían para el atleta de Jamaica, Hansle Parchment, luego de que el día de la final abordara un autobús equivocado que no se dirigía hacia la sede de la competencia cuando la hospitalidad de una voluntaria de Tokio 2020 permitió evitar un inminente fracaso.

Según lo relatado en un video que compartió en sus redes sociales Parchment, acreedor al oro en la final de 110 m con vallas en categoría masculina, fue gracias al apoyo recibido por parte de una de las voluntarias del evento llamada Tiana que pudo llegar a tiempo para entrenar y competir, quien amablemente le cedió unos billetes para que pudiera tomar un taxi.

“Vi a esta voluntaria y tuve que suplicar, porque, por supuesto, no se le permite hacer mucho, y de hecho me dio algo de dinero para tomar uno de los taxis. Y así fue como pude llegar al calentamiento a tiempo y tuve suficiente tiempo para competir", compartió el atleta en el video en el que además explica que no pudo solicitar un vehículo a disposición de los participantes debido a las estrictas condiciones en que estos debían pedirse.

Tras haber obtenido la medalla de oro, Hansle Parchment decidió ir en búsqueda de Tiana, quien hizo posible esta hazaña. Dicho encuentro también fue documentado en video por el deportista, quien acudió a mostrarle la medalla que ganó y a saldar su deuda económica con ella; además le obsequió una camiseta y se tomó una ‘selfie’ con la joven voluntaria, quien se muestra agradecida por el detalle.

