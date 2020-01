La hora del hombre más fuerte

Pocas personas dentro de la NFL manejan tan bien el micrófono como Roger Goodell.

Tal vez sea porque el comisionado lleva 13 años enfrentándose a la prensa y a los reclamos de los aficionados. La prueba de esto se da cada año durante la semana del Super Bowl y, esta vez, Miami no fue la excepción.

Ayer por la mañana, Goodell ingresó al salón de eventos de uno de los hoteles sede de la semana mayor de la NFL, y estoico, respondió a todos los cuestionamientos a los que fue sujeto en su comparecencia anual, incluyendo si pensaba retirarse pronto; por cierto… no lo hará.

Los temas tocados en la conferencia de Goodell fueron variados, pero en todos, el mismo comisionado fue político y no cayó en controversias, tal y como está acostumbrado a hacerlo por más de una década.

CONMOCIONES

Continúan los esfuerzos

Año con año la NFL presenta reglas, mejoras en los cascos y equipamiento de los jugadores. Trabajan de manera cercana a equipos médicos y buscan las mejores condiciones para los atletas, con tal de intentar detener la alarmante cantidad de deportistas que presentan algún síntoma relacionado con la Encefalopatía traumática crónica, o “CTE” por sus siglas en inglés, por lo menos eso es lo que asegura Goodell.

Se trabaja por tener mayor diversidad en la Liga

Uno de los temas más polémicos por los que fue cuestionado el comisionado de la NFL fue por la falta de diversidad que existe en algunos puestos de la Liga, como la de los entrenadores y asistentes; en especial cuando, en promedio, 70% de los jugadores profesionales son afroamericanos. Goodell, sin decirlo literalmente, aceptó que la llamada regla Rooney no ha sido suficiente para cambiar esta práctica.

La regla Rooney fue establecida dentro de la NFL en 2003 con la intención de dar a los candidatos de minorías más oportunidades para puestos de entrenador en jefe y operaciones de futbol, aunque esto no ha cambiado las prácticas de la Liga.

“Claramente no estamos en donde queremos estar a este nivel. Tenemos mucho trabajo que estamos enfocando a esto y no sólo a la regla Rooney, sino a nuestras políticas en general. Está claro que tenemos que cambiar y hacer algo diferente, no podemos esperar tener un resultado distinto el próximo año sin este tipo de cambio y ya hemos empezado a buscarlos. Estamos intentando averiguar qué pasos podemos tomar que nos lleven a mejores resultados. Todos estamos, ya tenemos varias reuniones programadas para seguir con esta conversación, para saber cuáles son esas soluciones y qué es lo que necesitamos para alcanzar esa meta”.

Seguirán los juegos en México

Después de una serie de rumores que aseguraban que el partido de la NFL en México de la próxima campaña sería entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Dolphins de Miami, Goodell calmó los ánimos de los aficionados al decirles que, si bien están confirmados los partidos para 2020 y 2021 en el Estadio Azteca, el encuentro de este año se conocerá dentro de 60 días, cuando se presente el calendario oficial de la temporada.

El comisionado se dijo contento después de haber regresado al Estadio Azteca, luego de la suspensión del partido en 2018, asegurando que fue una gran experiencia y que les gusta saber que su base de aficionados en México continúa creciendo.

Los Patriots siguen en la mira

Parece que, aunque no hayan logrado llegar al Super Bowl en esta ocasión, es una costumbre hablar de los Patriots aunque ahora fuera por un tema menos honroso: la investigación por una grabación, presuntamente ilegal, a los Bengals.

Aunque el tema se hizo de conocimiento público desde el pasado 9 de diciembre, el comisionado, Roger Goodell, aseguró que su compromiso “es asegurarnos de ser extremadamente minuciosos. Tenemos una responsabilidad con otros 31 clubes, con los socios, con que los fanáticos comprendan todo lo que sucedió y nos aseguremos algo, que no sabemos si sucedió o no sucedió. Desde nuestro punto de vista, queremos ser exhaustivos. Nuestro equipo ha estado en eso. Nos hemos centrado en esto. No ha pasado tanto tiempo. Cuando lleguemos a una conclusión, sin duda nos aseguraremos de que las personas lo sepan”.

Con la voluntad de brindarle la ayuda necesaria a Antonio Brown

Monitoreado. Roger Goodell dice que la Liga se mantiene al pendiente de lo que pasa con Antonio Brown. AFP/M. Reaves

Luego de que Antonio Brown se entregara a las autoridades de Hollywood, Florida hace unos días, acusado de agresión, robo de bienes en un vehículo no ocupado y conducta criminal, Roger Goodell no ofreció alguna actualización del estado legal del ex receptor de los Steelers y Patriots, pero sí dio una postura oficial de la Liga sobre el tema:

“En el caso de Antonio, creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es pensar en su bienestar, entender qué es lo que está pasando con él y cómo se siente. No hablamos del bienestar de nuestros jugadores públicamente, pero les diré que pueden estar seguros que la NFL y la Asociación de Jugadores tenemos una gran cantidad de recursos que están disponibles para los jugadores y que nos aseguraremos de ponerlos a disposición de Antonio”.

JL