Ricardo La Volpe no tiene orden de aprehensión alguna (Por el caso de Belém Coronado, la Podóloga de Chivas), como se señaló en días pasados y el abogado del ex técnico de la Selección nacional, Enrique Venegas, precisó que el “Bigotón” continúa haciendo su vida normal.

“De momento no tenemos nada, Ricardo (La Volpe) no ha sido notificado de la misma, tampoco yo como su representante legal, es cierto que hay una resolución de un colegiado, más ellos tienen que bajar la instrucción a la sala, de ahí al juez, quien debe emitir esto”.

Venegas está en desacuerdo en cómo se está manejando el tema, porque solamente se está utilizando el nombre de su representado con otro fin, que hasta el momento desconocen a ciencia cierta.

“Como siempre penosamente al tratarse de una figura pública no se le da un trato muy aseado a la nota, empiezan a decir, especular que hay una orden de aprehensión porque no existe como tal y como siempre que te doy audiencia, yo presento papeles”.

El lado opositor de La Volpe continúa haciendo efectivo el derecho que tienen en buscar otras herramientas, aunque se nota que siempre está más cargado en contra del técnico, porque rápido corren las noticias al respecto.

“Ellos están en su libertad, cada que ganamos, de apelar en contra de la resolución y lo aplican. Nosotros también lo hacemos, hay herramientas para enderezar el caso. Este es un tema mediático, cien por ciento. Estoy a favor de la equidad de género, de todo esto como atentados al pudor, pero ojalá nuestra fiscalía, nuestros jueces sean así de expeditos y severos con feminicidios, con otro tipo de cosas que se dan en contra de la mujer, pero al ser una persona pública, se le da un trato preferencial al asunto. Es totalmente mediático”.

Este tema ya tiene muchos años, La Volpe y su abogado han ganado todo lo que se les ha presentado en contra, no hay pruebas nuevas y lamentó, que también algunos medios se presten a difundir rumores, porque son solamente eso.

“Hay medio de comunicación, Milenio, que dice tener documentación de la orden de aprehensión, pues que muestre las pruebas, porque yo siempre que platico con la prensa, contigo, muestro argumentos, papeles oficiales y ellos siempre están especulando, generando ruido. Ojalá quien aseguró tener pruebas las muestre y se asesore, para informar mejor”.

El tema no se ha cerrado, la parte acusadora sigue buscando en diferentes instancias buscar ganar y en ese ejercicio, se sigue maltratando a la familia de La Volpe, en muchos aspectos, desde el psicológico, imagen y otro más.

“A mí no me cansa, para Ricardo es penoso porque entra la parte sensible de la familia, porque están mal informando y entra la parte de la familia, porque todos se ponen nerviosos. Nosotros llevamos siete ocasiones que hemos ganado o seis y no hay pruebas nuevas, nunca hemos entrado en juicio por así decirlo, siempre nos quedamos en no auto, no vinculación, no entrar en materia pero vamos a tratar de entrar, eso puede ser, tal vez es lo que nos ha faltado y vamos a ver si no lastimamos susceptibilidades, pero deberemos abrir más el espectro”.

Está de acuerdo la parte defensora que se sigan este tipo de denuncias, porque ninguna mujer debe ser maltratada, pero cuando se ha comprobado que no hay delito que perseguir, también se debería dar por cerrado.

“Vamos a ver cuánto dura el tema, nosotros estamos tranquilos, es un delito no grave del que se le acusa (a Ricardo), estos delitos claro que se deben atender pero no es grave, que no cometió Ricardo y estaremos el tiempo que sea necesario”.

Si lo que la parte acusadora busca es que se declaren culpables, aseguró Venegas que eso está lejos de la realidad, porque siempre ha demostrado que su cliente es inocente.

“Nosotros no nos vamos a declarar (culpables) para utilizar la rendija que quizá quieren, para que termine, porque no se declara culpable alguien que no es culpable. Desconozco el fin que persigan, es un tema legal y vamos a seguir con objetividad. Me da pena que aparezca este tema en varios lados, sin tener claridad”.

LS