La NBA suspende de por vida a Jontay Porter, de los Raptors

La NBA suspendió de por vida a Jontay Porter, jugador de Toronto, después de que una investigación de la liga descubrió que reveló información confidencial a apostadores deportivos y apostó en juegos.

Porter es la segunda persona sancionada por el comisionado Adam Silver por violar las reglas de la liga. El otro era el ahora expropietario de los Clippers de Los Ángeles, Donald Sterling, en 2014, poco después de que Silver asumiera el cargo.

Al hacer el anuncio, Silver calificó las acciones de Porter de “descaradas”.

“No hay nada más importante que proteger la integridad de la competencia de la NBA para nuestros fanáticos, nuestros equipos y todos los asociados con nuestro deporte, razón por la cual las flagrantes violaciones de nuestras reglas de juego por parte de Jontay Porter reciben el castigo más severo”, dijo Silver.

La investigación comenzó una vez que la liga se enteró por “operadores de apuestas deportivas con licencia y una organización que monitorea los mercados de apuestas legales” sobre patrones de juego inusuales que rodearon el desempeño de Porter en un juego el 20 de marzo contra Sacramento.

Porter, dijo la liga, le dio información a un apostador sobre su propio estado de salud previo a un partido de los Raptors en dicha fecha. La NBA dijo que otro individuo, conocido por ser apostador, metió una apuesta por 80 mil dólares a que Porter no alcanzaría los números establecidos para él en parlays a través de una casa de apuestas deportivas en línea. Esa apuesta había ganado 1.1 millones de dólares.

Porter se retiró de ese juego después de participar sólo unos minutos, alegando enfermedad y ninguna de las estadísticas alcanzó los totales establecidos en el parlay. La apuesta fue congelada y no pagada, y la NBA inició una investigación.

“No quieres esto para el muchacho, no quieres esto para nuestro equipo y no queremos esto para nuestra liga, eso es seguro”, dijo el presidente de los Raptors, Masai Ujiri, hablando poco antes de que la NBA anunciara la suspensión de por vida de Porter. “Mi primera reacción es obviamente de sorpresa, porque ninguno de nosotros, no creo que nadie, veía venir esto”.