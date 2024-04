La Liga MX Femenil frente a sus propias deficiencias

A lo largo de los casi siete años de existencia de la Liga MX Femenil, la competición ha atravesado muy gratos momentos y otros no tanto. Esto podría entenderse porque la liga continúa creciendo, sin embargo, hay aspectos tan básicos como la atención médica hacia una jugadora que no se puede entender que no haya un protocolo efectivo para llevarse a cabo.

La Liga MX Femenil se encuentra en el ojo del huracán, luego del accidente entre Nayeli Rangel y Dulce Martínez en el duelo de Puebla vs Tigres que dejó una fractura en el rostro de Rangel tras una disputa por el balón que terminó en un choque de cabezas.

Pese a que ambas sufrieron el golpe, la jugadora felina fue quien se llevó la peor parte, por lo que se esperaba que el famoso "carrito de las desgracias" ingresara al terreno de juego para poder retirar a Nayeli, no obstante, este nunca apareció porque en todo el Estadio Cuauhtémoc no había uno y fueron Fernanda Elizondo y Anika Rodríguez, dos compañeras de la futbolista, quienes tuvieron que entrar corriendo con una camilla.

Ante esto y tras las críticas que se recibieron, Conrado Sandoval, Director de Desarrollo de la Competencia de la Liga MX y Liga MX Femenil, dio la cara para aclarar lo sucedido, mencionando que el protocolo sí se siguió al pie de la letra y que las jugadoras tuvieron que ingresar con la camilla como un acto de "solidaridad y apoyo" porque los paramédicos ya se encontraban dentro del campo.

Pero, Sandoval nunca hizo esclareció la falta del carrito médico, solamente dijo que, con base en el manual de comisario, es responsabilidad de comisarios y coordinadoras del partido asegurarse que en todos los encuentros oficiales exista el equipo médico necesario, cosa que en Puebla no hubo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF