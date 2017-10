La “Güerita” se corona en San Rafael

Después de cinco años, Irma Sánchez volvió a levantar un título mundial. Ayer por la noche en el gimnasio de usos múltiples del Parque San Rafael, la “Güerita” se erigió como campeona interina peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), esto al derrotar por decisión dividida a Brenda “Muñeca” Ramos.

En pelea pactada a 10 rounds, Sánchez conquistó su tercera corona al imponerse con tarjetas de 94-96, 97-94 y 96-94.

Desde el primer asalto ambas guerreras hicieron gala de sus mejores golpes y el público agradeció su entrega, pues no se guardaron nada de su repertorio.

Sin embargo, con el paso de los rounds, la “Güerita” demostró toda su experiencia y logró sacarse de encima las combinaciones de la coahuilense. El contraataque fue una de las mayores fortalezas de la ahora monarca mundial.

La última ocasión que Irma levantó un fajín universal fue en septiembre de 2012. En aquel entonces, la “Güerita” obtuvo el título mosca de la Federación Mundial de Boxeo al imponerse a Carina Moreno.

Finaliza la pelea. Irma "Güerita" Sánchez vence a Brenda "Muñeca" Ramos, proclamándose así campeona mundial mosca de la AMB. ¡Felicidades! pic.twitter.com/IeyWffD1Aa — COMUDE GUADALAJARA (@comudegdl) 15 de octubre de 2017

“Chuko” mantiene el invicto y quiere título mundial

En la otra pelea estelar de la noche, en la división de los ligeros, el tapatío Carlos “Chuko” Díaz derrotó por la vía del cloroformo al ex campeón mundial Emmanuel “Pollo” López.

Fue en el amanecer del sexto episodio cuando un volado de izquierda terminó por desplomar a López tras impactarse en su mandíbula.

El “Pollo” quedó sentado sobre la lona y fue declarado fuera de combate para desatar el furor en el Parque San Rafael.

Ahora, tras la contundente victoria, “Chuko” no tuvo empacho para lanzar un reto a los campeones del mundo. Para ser exacto, aseguró que le gustaría pelear con el ucraniano Vasyl Lomachenko, actual campeón súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo.

“Me gustaría pelear con quien sea, estoy listo para quien guste de los campeones, sea ligero o súper pluma. En lo particular me gustaría pelear con Lomachenko para demostrar que no es el gladiador que dicen que es”, finalizó Díaz.