La Conmebol extraña a clubes mexicanos en Copa Libertadores

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol, dijo que no entiende por qué los clubes mexicanos dejaron de participar en la Copa Libertadores.

En entrevista con beIN SPORTS, el directivo señaló que la Conmebol está abierta al diálogo por un posible regreso. "Nunca nadie entendió por qué los clubes mexicanos, el futbol mexicano, se retiró de la Conmebol Libertadores", mencionó durante el sorteo de las eliminatorias mundialistas de la confederación sudamericana.

Agregó que "me une una gran amistad con Enrique (Bonilla, presidente de la Liga MX), con mucha gente, con muchos amigos que tengo en México". Por esa razón: "Las puertas de Conmebol siempre están abiertas para el diálogo. Estamos aquí para crecer todos juntos…".

Después de participar en la Libertadores, con tres subcampeonatos a cuestas Cruz Azul en el 2001, Guadalajara en el 2010 y Tigres en el 2015, la Liga MX decidió dar un paso al costado debido al cambio de formato en cuestión de fechas, jugar el torneo de febrero a noviembre, lo que hizo imposible que los clubes aztecas siguieran formando parte de la prestigiosa competencia.

"Los clubes mexicanos tendrían que jugar 14 partidos en dos meses, no hay club que aguante algo así. Solicitamos que no cambiaran el formato, pero dijeron que no podían hacer modificaciones. La final de la Libertadores está montada sobre la liguilla de nuestro torneo".

Se esperaba que para el torneo del 2018, los equipos aztecas volvieran a participar, pero han pasado los años y las negociaciones se han detenido, tanto por el problema de fechas, como también por el tema económico y de transmisiones.

