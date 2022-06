Días atrás se corrió el rumor de que la directiva de Mariachis de Guadalajara tenía adeudos con algunos de sus peloteros. Hoy el manager del equipo, Sergio Omar Gastélum, desmintió por completo esa versión.

“El rumor simplemente es eso. La directiva ha estado comprometida 100% con nosotros y hay mucha comunicación para con nosotros. Esa noticia mal interpretada no existe en nuestro equipo y te lo puedo afirmar”, explicó.

“Y si por algún motivo llegara a suceder eso, creo que la directiva me lo notificaría y buscaríamos una solución en comunicación con el jugador”, agregó.

En los últimos días algunos peloteros han dejado al equipo tapatío por diferentes motivos, pero en ninguno de los casos se debe a un tema de adeudo.

“No me gusta intervenir tanto en temas de contrato o de adeudos. Esas cosas se tocan personalmente con el jugador si así lo existiera. Hasta el momento yo no he sido notificado”, comentó Gastélum.

El manager de los Mariachis explicó que el pelotero David Olmedo-Barrera y el coach de bateo, Karim García, dejaron al equipo por cuestiones personales; mientras que el caso de Niko Vásquez fue enviado a Bravos de León a cambio del parador en corto, José Orrantia.

Por su parte, el ex ligamayorista, Stevie Wilkerson, causó baja del equipo tapatío debido al desgarre que sufrió recientemente en una de sus piernas.

“El domingo le hicimos pruebas y no se sentía bien (Wilkerson). Él fue honesto con nosotros y nos dijo que por el momento no nos podía ayudar. Tomamos la decisión. Si en un futuro nos pudiera ayudar pues siempre será bienvenido aquí a los Mariachis”, comentó Gastélum.

JL