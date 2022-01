¡Fichaje de lujo! El delantero francés Kylian Mbappé llegó a un acuerdo con el Real Madrid para incorporarse al equipo merengue la próxima temporada, de acuerdo con información del diario alemán "Bild".



Mbappé llegará como agente libre al Real Madrid, tras no renovar su contrato con el PSG, y tendrá un sueldo de 50 millones al año con lo que se convertirá en el jugador mejor pagado del mundo.



El diario también asegura que no habrá una confirmación oficial hasta después de los octavos de final de la Champions League en los que el PSG enfrentará al Real Madrid.



El medio alemán se pregunta si el fichaje de Mbappé no rebaja las posibilidades de que Erling Haaland recale en el Madrid.

OF