Keylor Navas revela los tristes motivos por los que abandonó al Real Madrid

El arquero del París-Saint Germain, Keylor Navas, aceptó que en el Real Madrid no confiaban por completo en su capacidad, por ello, tomó la decisión de dejar al equipo español.

Navas aceptó que desde que llegó al cuadro parisino, tuvo un recibimiento cálido, totalmente diferente a lo que pasó en España.

"Tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí", comentó Navas en entrevista con la revista oficial del club.

"Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que todavía hoy me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo".

"Y mis compañeros en el Madrid también creyeron siempre en mí. Aquí en el PSG las cosas son un poco diferentes. Todo el mundo cree en mí e intento corresponder a su confianza en cada partido", apuntó el costarricense.

Recordó que el PSG es uno de los equipos más importantes de Francia y también ha trascendido a nivel internacional.

"Son dos grandes equipos que intentan ambos entrar en la historia. Cuando he llegado a París he sentido el cariño del club, me han recibido increíblemente bien y eso es importante para mí".

Comentó que el equipo sueña con enfrentar otra final de Champions League y acabar con el ayuno de un título internacional de tal jerarquía.

"Ahora estamos creciendo y queremos alcanzar otra Final y esta vez para ganarla. Para algunos jugadores llegar tan lejos era una experiencia inédita y en esa situación es normal que no sepas lo que afrontas. Ahora todos hemos pasado ya por eso y el equipo está más maduro", sentenció.

AJ