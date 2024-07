Jürgen Klopp podría llegar a esta selección de Concacaf

Estados Unidos se encuentra en un mar de dudas después de ser eliminado en la fase de grupos de la Copa América 2024, pues a dos años de que se realice el mundial en dónde será país anfitrión junto a México y Canadá, el proyecto deportivo de Gregg Berhalter parece no tener rumbo.

Después de perder el pasado lunes contra Uruguay en un partido donde la polémica estuvo presente, se confirmó la eliminación del país de las barras y las estrellas en un grupo que parecía factible , pues sus rivales eran Bolivia y Panamá.

Pero el camino del equipo de Berhalter acabó con solo tres puntos, logrados en el debut contra Bolivia, antes de caer 1-2 contra Panamá y 0-1 contra Uruguay.

Le cayeron una lluvia de críticas en la televisión estadounidense, incluso por parte de exbanderas del Team USA como Clint Dempsey o Alexi Lalas.

En la cadena 'FOX', dueña de los derechos de la Copa América en Estados Unidos, Dempsey y Lalas manifestaron sus dudas y pidieron un cambio.

Klopp y Guardiola, los sueños del entorno

"Go big or go home", se llegó a decir por la televisión estadounidense, en la que hasta se llegaron a pedir los nombres de Klopp o Guardiola para tomar las riendas del equipo.

Fueron el fruto de la frustración por ver a una selección que, pese a contar con muchos integrantes compitiendo en las grandes ligas europeas, está consiguiendo resultados menos brillantes que las generaciones anteriores.

En la anterior Copa América organizada por Estados Unidos, en 2016, la selección estadounidense alcanzó las semifinales. En el Mundial de Catar 2022, se rindió en los octavos de final, mientras que en 2018 no se clasificó.

Se abren dos años clave para Estados Unidos, que en 2026 organizará el Mundial junto a Canadá y México y que está llamado a relanzar su proyecto deportivo, ya sea con Berhalter o con un nuevo técnico en el banquillo.

JV