Jugadores peruanos niegan pacto para empatar con Colombia

El peruano Renato Tapia admitió en Lima que, faltando cinco minutos para que acabe el juego, el artillero colombiano Radamel Falcao se acercó a decir que con el empate 1-1 ambas escuadras estaban favorecidas, aunque Perú descartó que haya existido un pacto tras esa conversación.

"Se manejó el partido como se tuvo que manejar"

"En los últimos cinco minutos los colombianos se nos acercaron. Ellos sabían cuál era la situación en los otros campos. Así que se manejó el partido como se tuvo que manejar (...) Hablé con Radamel y me dijo que los dos estábamos adentro, pero esto es fútbol y uno tiene que salir a ganar", dijo Tapia a Panamericana TV de Perú.

En la misma cadena televisiva, al lateral peruano Aldo Corzo se le preguntó si algún colombiano le pidió que calmen el partido después del empate. "Falcao, por allí, me dijo eso... yo no sabía (de los resultados), al final cuando salimos a tocar (en los últimos minutos), ¿así pareció, no?", comentó.

Por su parte, el asistente técnico de Perú, Nolberto Solano, descartó que haya existido un pacto entre ambas escuadras y sí una decisión de no arriesgarse, en ambos lados.

"Nosotros necesitábamos ganar, ellos necesitaban ganar, también, entonces, ¿cómo va a haber un pacto?. Eso son especulaciones. Obviamente uno se da cuenta sobre el final, vas escuchando el resultado (de los otros juegos) y te van diciendo: 'oye, baja, no hay que arriesgar', y llegamos a la situación de ninguno de los dos arriesgar", dijo el miércoles a radio RPP.

El juego donde una ya clasificada Brasil batió 3-0 a Chile en Sao Paulo y que dejaba fuera del Mundial a la Roja, culminó minutos antes que el Perú-Colombia, con un empate 1-1. El resultado colocaba a los cafeteros en Rusia 2018 y a Perú en la repesca.

En esos últimos instantes en Lima, se hizo evidente el toque de balón de Perú dentro de su área, sin salir a arriesgar nada, mientras Colombia aguardaba quieta en su campo, hasta el pitazo final.

Colombia clasificó directo al Mundial de Rusia y Perú jugará el repechaje el 6 y 14 de noviembre ante Nueva Zelanda.