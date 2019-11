Juan Gabriel Castro quiere estar en los Juegos Olímpicos

El cansancio que puede producir un viaje de más de 11 mil kilómetros rápidamente se les olvidó a los jugadores de la Selección Nacional de beisbol, quienes aterrizaron en la Ciudad de México acompañados del histórico pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la medalla de bronce del torneo Premier 12, que fungió como clasificatorio a la justa veraniega.

A su llegada, el mánager de la novena tricolor, Juan Gabriel Castro, confirmó que será él quien dirija a México en Tokio y en el Clásico Mundial de Beisbol 2021, pese a estar en temporada regular con los Phillies de Filadelfia en las Grandes Ligas.

“Los Phillies son de las organizaciones más orgullosas por este logro. Hasta ahorita, no hay ningún problema. Ya platicaré sobre el permiso para las Olimpiadas y haré todo lo posible para que me lo den, porque no me quiero quedar fuera”, dijo el oriundo de Los Mochis, Sinaloa.

Asimismo, habló sobre las críticas acerca de los jugadores con doble nacionalidad y aseguró que lo importante es la sangre que corre por sus venas y no tanto el lugar donde nacieron.

“A veces es un poco injusto. No se vale que hieran a los muchachos por ser peloteros de doble nacionalidad. Mis hijos nacieron en Estados Unidos y se sienten más mexicanos que yo”, aseguró.

Sobre la posibilidad de incluir en el roster a más jugadores de Grandes Ligas, el mánager dijo que esperará las reglas olímpicas para después considerar a los integrantes de la Selección.

Además, dijo que esperan reunirse con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Finalmente, consideró que México es un serio candidato a alcanzar el podio olímpico.