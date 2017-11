Juan Carlos Carrera, contento con el cuarto lugar en maratón de Guadalajara

El mexicano Juan Carlos Carrera, terminó en cuarto lugar de la edición XXXIII del Maratón Internacional de Guadalajara, donde el etíope Musa Babo Ido, dominó la competencia de principio a fin y culminó los 42 kilómetros 123 metros con un tiempo de 2 horas, 19 minutos, 22 segundos. El mexicano dijo esta contento con lo realizado y mencionó que la ruta fue complicada.

Juan Carlos Carrera Casas, nos comparte su opinión tras cruzar la meta del #MaratónMegacableGDL en 4to lugar general. pic.twitter.com/wd3QwCXPqx — Maratón Guadalajara (@Maraton_Gdl) 5 de noviembre de 2017

“Dicen que no está dura, pero por los desniveles estuvieron pesados y la verdad está difícil. Siempre agarré mi ritmo desde el inicio, de acuerdo a como me fui sintiendo, le fui dando y al ver que se estaban quedando, le metimos y terminé bien”.

El reto que tenía Juan Carlos era estar dentro de un tiempo preciso, dos horas y 25 minutos, lo cual logró, no pudo alcanzar otro lugar porque el cierre en los últimos cinco kilómetros fue desgastante con el calor.

“Sinceramente di todo, corrí a tope, se me dio el cuarto lugar. Los últimos cinco fueron pesados, el recorrido fue demandante y esta ruta siempre ha sido así. Decían que era ruta rápida pero la verdad es que es pesada”.

“Sinceramente di todo, corrí a tope, se me dio el cuarto lugar"

El mexicano puntualizó que en el 2014 había corrido el maratón con un tiempo de dos horas y 40 minutos más o menos, así que lo logrado en maratón lo deja contento porque va cumpliendo con lo que se trató.

“Descansaré unos días, luego me gustaría correr el maratón de Tequila que está difícil. En realidad el trabajo que hice en el cerro me dejó fuerte, pero un poco lento para los cambios de ritmo. La fuerza se vio reflejada. Me siento contento por el cuarto lugar y poco faltó para el podio”.