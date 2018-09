José Miguel Arellano va por el debut soñado en la plaza Nuevo Progreso

El albero está listo, el patio de cuadrillas espera a sus invitados de honor y los novillos ya reposan en los corrales. La plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, la más emblemática del Occidente del país, está completamente preparada para que mañana comience una nueva temporada novilleril, en la que se llevará a cabo la primera novillada del certamen nacional “Soñadores de Gloria”, en el que compartirán el ruedo distintos aspirantes a matadores de toros de todo el país.

Uno de estos novilleros es el joven de 20 años, oriundo de Aguascalientes, José Miguel Arellano, quien asegura que llega a Guadalajara con la ilusión de triunfar, ya que esta será la primera ocasión que se presente en esta plaza, la cual considera como la más seria de México.

“Desde que empecé a torear y a ver cómo era esto, me habían dicho que Guadalajara era la plaza más seria de México y lo he comprobado porque he asistido a varias corridas. Ahora que me veo acartelado, me siento ilusionado y emocionado, es una plaza en la que todavía no me presento, es la única plaza de primera en la que no me he presentado, tengo un cartucho de oro en mis manos y lo tengo que aprovechar. Sólo tengo un toro, por eso desde el patio de cuadrillas debo estar listo para jugarme la vida, aunque no quiero hablar, prefiero demostrarlo”.

Arellano, quien ha realizado la mayor parte de su enseñanza en España, destacó la presencia de un buen número de novilleros hidrocálidos, con quienes compartirá el ruedo a partir de las 16:30 horas de mañana, aunque señaló que buscará el triunfo a toda costa para ver su nombre en la Novillada de Triunfadores, en la que se entregará el mítico trofeo Manuel Capetillo al mejor novillero de la

temporada.

Además de Arellano, el cartel del primer festejo lo conforman Luis Octavio Ruvalcaba, Rafael Reynoso, Iván Hernández, Gerardo Sánchez y el español Daniel Menes, quienes lidiarán un lote de seis astados marcados con el hierro de El Garambullo.

“Es un cartel bonito, toreo con dos hidrocálidos que son Iván Hernández y Rafael Reynoso, además de Daniel Menes, quien fue mi compañero en la escuela de Madrid, me motiva mucho torear con ellos. Ya espero con ansías estar vestido de luces, que llegue la hora de salir. Voy con la ilusión de ver mi nombre en la Novillada de Triunfadores”.

Costo de entradas

El costo de los boletos para esta primera novillada va desde los 150 en la zona de Sol, hasta los 180 en la zona de sombra. Estos se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster o en las taquillas de la plaza.