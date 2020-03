José Luis Higuera no considera ídolo de Chivas a Rodolfo Pizarro

Hoy ninguno de los dos pertenece a la institución, pero tanto José Luis Higuera como Rodolfo Pizarro siguen dando de qué hablar tras su paso por Chivas.

A través de sus redes sociales, Higuera expresó su sentir sobre el futbolista a quien no dudó en quitarle la etiqueta de ídolo del Rebaño, como muchos aficionados lo consideran.

Todo comenzó con una encuesta del ahora comentarista de futbol, en la que preguntaba a los seguidores rojiblancos qué salida les dolió más, la de Ramón Ramírez o la de Rodolfo Pizarro, la cual tuvo como resultado final un 65.2% de los votos para el ahora futbolista retirado.

Interesante el resultado de la encuesta. Gente que sabe de futbol votó en cierto sentido y los milenials (que son muchos) parece que influyeron. No hubo ganador con + de 50% asi que va de nuevo directa. Jugador que mas impactó a @chivas por su salida. — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 25, 2020

Pese a esto, los comentarios de aficionados reprochando la salida de Pizarro a Higuera no se hicieron esperar y un usuario le explicó que para él no es común ver ídolos como Pizarro actualmente en el redil y que no ve en el futuro a alguien igual, provocando una polémica respuesta del ex directivo.

"Qué bajo pones la línea, ídolo, creéme, es más que hacer bailes, No estoy de acuerdo contigo que era un ídolo", contestó José Luis Higuera, provocando más comentarios negativos dirigidos a su persona.

Que bajo pones la linea. Idolo créeme es mas que hacer bailes. No esoy de acuerdo contigo que era un idolo https://t.co/BTf1qzInsd — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 27, 2020

Pese a que Rodolfo Pizarro pasó por Rayados y hoy ya es jugador del Inter de Miami de la MLS, los aficionados rojiblancos no dejan de expresar el cariño que le tienen y por el contrario, muchos le siguen reprochando su salida a Higuera, quien bajo su cargo, lo dejo ir tras el campeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

AJ