Jorge Pietrasanta rompe el silencio sobre su relación con Javier Alarcón

Hace poco más de un año, Jorge Pietrasanta, periodista deportivo que participa en las transmisiones de ESPN, apareció en un vídeo para el canal de YouTube "La Saga Fut", en compañía de Jorge van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda, en dónde realizó fuertes declaraciones acerca de Javier Alarcón.

Durante el programa, mencionó que nunca volvería a compartir espacio de trabajo con Alarcón, quien fue su jefe mientras ambos trabajaban para Televisa y con quién no sostuvo una buena relación.

No obstante, el destino tenía planes diferentes para ambos, ya que hace algunos meses atrás, Javier Alarcón se incorporó a las filas de ESPN y se reencontró con Pietrasanta.

Recientemente, el cronista volvió a reunirse con van Rankin en su programa "En estado burresco", en dónde mencionó como es la convivencia junto a su ex jefe.

"En estos meses que lleva se ha portado muy bien conmigo... cuando yo tenga mi propia empresa yo voy a decidir a quién contrato y a quién no. Yo tengo un contrato de ESPN, como lo voy a romper ¿qué digo? ¿ya me voy porque llegó Javier Alarcón? pues tampoco soy tan pend***, uno es profesional y te debes a una empresa, en la que además me han tratado de maravilla", mencionó Pietrasanta.

Además, recalcó que quienes se encargan de recordar las declaraciones en donde mencionó que no trabajaría con Alarcón son los usuarios de redes sociales.

"Como chin*** con eso, quien me lo sigue recordando es la gente en redes... es de todos sabido después de dos o tres cosas que he dicho, una de ellas contigo, que la relación con Javier no era de lo mejor en Televisa, no había relación", agregó el comentarista.

