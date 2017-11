Joao Amaral reforzará a Leones Negros

El presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, aseguró que ya está confirmado el primer refuerzo del plantel para el Clausura 2018, se trata de Joao Amaral, sobrino de aquél jugador brasileño que actuó en los ochenta con el equipo que nació grande.

“Uno (refuerzo) ya está en La Primavera, hizo pruebas médicas, es volante que puede jugar por fuera en ambos costados, es rápido, se llama Joao Amaral, es sobrino de Joao Justino Amaral, aquel jugador brasileño que jugó para Leones Negros en Primera División en la época de finales de los ochenta. Se incorporó y estamos viendo un defensa central”.

Por otra parte el dirigente descartó que por ahora estén buscando a Jorge “Chatón” Enríquez como se había mencionado, ya que esa posición no ven necesario reforzarla y enfocarán todas las baterías en obtener jugadores, que realmente necesiten para un mejor equilibrio.

“Uno (refuerzo) ya está en La Primavera, hizo pruebas médicas, es volante que puede jugar por fuera en ambos costados, es rápido, se llama Joao Amaral, es sobrino de Joao Justino Amaral".

“El otro refuerzo espero se defina antes del 14 de diciembre, lo del ‘Chatón’ no sabía que estuviera disponible, lo contemplo como un jugador de contención y no es algo que estemos buscando. Jorge Enríquez no es un jugador con el que yo haya tenido contacto”.

Enfrentarán al Atlas y Necaxa

Los universitarios ya tienen cuatro encuentros cerrados de preparación de cara al torneo Clausura 2018, pero buscarán amarrar otros dos para que el equipo quede bien futbolísticamente y tenga la pretemporada redonda que desea el técnico Jorge Dávalos, así lo precisó el presidente de la institución universitaria, Alberto Castellanos.

De entrada el dirigente mencionó que ya confirmó dos partidos contra equipos de la Liga MX y otro par con conjuntos que actúan en la División de Ascenso, Murciélagos y Dorados, que estrenan técnico en la persona de Francisco Ramírez.

“Cuatro encuentros ya los tenemos amarrados, contra Murciélagos, contra Dorados, Atlas y Necaxa. Estaríamos buscando otros dos encuentros más que pudieran sumarse a lo que ya tenemos”.

Castellanos confía en que el equipo será otro en el Clausura, ya que varios elementos que no tuvieron oportunidad de trabajar en la pretemporada, están trabajando a 100% para encontrar un buen nivel.