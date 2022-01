Javier Solano: Todo un éxito con los Charros

Menos de dos meses bastaron para que el actual Guante de Oro de la Liga Mexicana del Pacífico, Javier Solano, se convirtiera en el abridor estelar de los Charros de Jalisco.

Jugó más de ocho años con los Águilas de Mexicali y ahora ha comenzado una nueva historia.

Solano es considerado como uno de los mejores inicialistas del circuito invernal y con Charros no ha sido la excepción desde su llegada en noviembre de 2021.

“Estoy muy contento desde mi llegada a Charros, por todas las salidas que me ha tocado lanzar, me he llevado un muy buen sabor de boca y siempre dándole la oportunidad al equipo de llevarnos la victoria”, comentó Solano en exclusiva para El Informador.

El también conocido como el “Terrorista”, registró nueve aperturas con Jalisco en temporada regular y el equipo salió avante en seis de esos compromisos, en los que el pitcher derecho sólo concedió 18 carreras tras 58.1 innings lanzados. Ante estas cifras, el director general de Charros, Luis Alberto González, asegura que ha sido una contratación más que acertada.

“Desde que llegamos a Charros en septiembre de este año nos pusimos como meta reforzar el cuerpo de pitcheo. En primer lugar siempre estuvo Javier Solano. Su estilo se ajusta perfecto a este parque porque tira muy bien hacia abajo. Al día de hoy lo podemos evaluar como un gran éxito”.

Solano ha recetado además 37 ponches a los rivales y solamente ha concedido 10 bases por bola en sus nueve aperturas con los caporales previas a las dos de playoffs, lanzando así para 2.47 de ERA con el conjunto jalisciense. Ahora se juegan los playoffs y el serpentinero confía en que Charros luchará por el título.

“Confianza es lo que más hay. Estamos esperando el batazo oportuno. El pitcheo ahorita es lo que más ha sobresalido y necesitamos seguir con ese mismo paso en playoffs. Los batazos oportunos sabemos que se van a dar. Tenemos un excelente grupo de jugadores, traemos la misma hambre de ganar el campeonato”, dijo el “Terrorista”.

—¿Cuáles son tus metas con el equipo tapatío?

—Personal quiero salir tratando de tirar siempre juego completo, o llegar lo más lejos que se pueda, lanzando siete, ocho o nueve entradas. Darle la bola al cerrador con la oportunidad de llevarnos la victoria en cada salida que yo tenga. Y cuando no me toque lanzar, estaré apoyando a mis compañeros en todo momento en el dugout.

—¿Te gustaría seguir en Charros para las siguientes temporadas?

—Sí. Tengo muy buena relación con Ray Padilla y hablamos de si podía estar aquí hasta el final de mi carrera. Estar lanzando para este equipo unos cinco o seis años más. Me siento fuerte, con buena salud y ¿por qué no terminar aquí mi carrera? Es una gran organización, una muy buena ciudad y una gran directiva. Estoy muy contento.

—¿Qué es lo que más te motiva de Charros?

—Desde el principio de temporada se habla de llegar a un campeonato. Es la mejor manera de estar con buen ánimo, de venir al estadio positivos, seguir firmes, tener esa misma actitud día con día para que no baje esa intensidad de juego.

Armonía y apoyo, otras virtudes de Javier Solano

Los logros personales de Javier Solano nunca han estado por encima de los intereses del equipo, y a su llegada a Charros el propio serpentinero lo ha hecho patente.

“Yo siempre he tenido en mi mente el venir al estadio, disfrutar y mostrar una buena cara y una buena actitud para que el equipo se sienta en confianza. Cuando no me toca lanzar, ayudo a lanzadores y bateadores con cualquier plática. Lo más importante es estar en armonía y ayudarnos mutuamente”.

Por ahora, Solano se mostró totalmente comprometido con los caporales y será una de las piezas esenciales para el equipo en los playoffs de la Temporada 2021-22. Mientras tanto, el director general de los Charros de Jalisco, Luis Alberto González, aseguró que la apuesta para el futuro será mantener al “Terrorista” en las filas de la novena tapatía.

“Javier no sólo ha tenido salidas extraordinarias, sino que se ha comportado de primera, siempre entregado. Los días que no le toca lanzar está animando a sus compañeros y para esta recta final en playoffs es una gran garantía tenerlo. Lo trajimos con la expectativa de que se quedara muchos años con nosotros y él está con ese compromiso. Yo confío en que así será”, concluyó el directivo.