Janeth Gómez, de testigo a protagonista en París 2024

De la vista nace el amor, y eso lo sabe a la perfección Janeth Gómez, halterista jalisciense que está por debutar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hace más de 15 años esta representante mexicana se maravillaba viendo las competencias de Beijing 2008 en la televisión, hecho que la llevó a conocer y practicar el levantamiento de pesas con el afán de ser como las competidoras fuertes y atléticas que veía en la pantalla.

“Antes de que yo supiera que iba a ser halterofilia, yo había visto los Juegos Olímpicos del 2008 en la tele, ahí todavía no practicaba el deporte, pero decía ‘qué padre estar en la tele, qué padre salir en un deporte’. Veía a los atletas de México, y oro para México, y medalla para México. Me emocionaba verlo. Me gustaba mucho ver los deportes en la tele”.

“En el deporte de halterofilia estaba Damaris Aguirre y luz Acosta, entonces yo dije ‘qué padre levantar pesas, mira qué fuertes se ven’, porque yo les miraba las piernas fuertes, me llamó mucho la atención que se miraban femeninas, pero con fuerza, se miraban rudas y decía ‘qué emoción ser fuerte, qué padre estar en la tele’. Pasó un año y empezando 2009 conocí la halterofilia, ahí empezó la espinita de querer hacer este deporte”, comentó.

Gómez ya asistió a unos Juegos Olímpicos de la Juventud; sin embargo, esta será su primera justa veraniega de primera fuerza, razón por la que verá cristalizado su sueño de algún día ser la que levantara pesas por México frente a los ojos del mundo.

Esta deportista de Jalisco está a tres semanas de entrar en acción en la máxima justa deportiva del planeta, pues del 7 al 11 de agosto la halterofilia se disputará en los juegos de París

En cuanto su camino hacia estos Juegos Olímpicos, Janeth Gómez reconoció que fue muy duro el proceso para conseguir su boleto a este certamen, y fue por eso que se sintió liberada una vez que se confirmó su participación en el equipo mexicano de levantamiento de pesas.

“Sentí la presión de que tienes que mejorar, tienes que hacer esto para que no te puedan sacar del ranking, tienes que hacer un ajuste aquí en tu entrenamiento para poder mejorar tu marca en arranque, en envión. Cuando conseguí el pase fue como un alivio, dije ‘ya se logró, ya puedes descansar un poco de esa presión’”.

“Este deporte es muy exigente, se trata de querer ser mejor, de querer mejorar tus marcas personales en ese caso, pues aquí gana el que levante más, clasifica el que haya metido un mejor total, entonces sí era muchísima esa presión de estar queriendo mejorar mínimo un kilo a la vez, levantar un kilo más cada vez”, finalizó.

Fue apenas en abril de este año cuando la halterista de San Miguel El Alto logró amarrar el pase a los Olímpicos, al asegurar la décima posición del ranking mundial dentro de la categoría femenil de los 59 kilogramos.

Esta hazaña fue posible luego de que la representante mexicana participara en la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Halterofilia, misma que se llevó a cabo en Phuket, Tailandia, donde la pesista jalisciense sumó un total de 223 kilogramospara quedarse con el noveno puesto de la clasificación.