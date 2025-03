JJ Macías habla sobre su futuro en el futbol, ¿se retirará?

Después de las múltiples lesiones en la carrera de José Juan Macías, el delantero mexicano continúa sin equipo después de haber rescindido su contrato a inicios del mes de febrero con el Santos Laguna, luego de haber recaído en el tema de su rodilla que lo mantendría fuera del equipo Lagunero por un tiempo indefinido.

Este miércoles en una entrevista con Álvaro Molares y el “Tuca” Ferretti para ESPN, el exdelantero de Chivas habló de su futuro en el futbol luego de que se especulara que se retiraría de las canchas, en la entrevista Álvaro le preguntó directamente si se retiraría del futbol a lo que Macías dijo que tomará un tiempo de recuperación y buscará regresar a jugar futbol profesional, “No no Álvaro, necesito ahorita un ‘Time out’ y vamos a ver lo que me espera”, declaró el goleador, negando complemente las posibilidades de retirarse de jugar futbol.

Además se le cuestionó sobre por qué tomaría este descanso indefinido, a lo que el exjugador del León respondió: “tengo tres años donde no he podido jugar seguido con tres operaciones de rodilla y desgarres, que por mi inactividad ya tengo como 20 desgarres y desgasta demasiado, en poder ir con expectativas a un club sabiendo que eres bueno y no poder responder raspa relaciones y pues uno se la pasa en camilla en rehabilitación y eso te mata mentalmente”.

Imágenes de la entrevista de Macías para ESPN. FACEBOOK/@ESPN Fans

El futbolista tapatío llegó a Santos para el Apertura 2024 a petición del en ese entonces entrenador del equipo, Nacho Ambriz, con quien había compartido equipo en el León en 2019, donde en un año con los esmeraldas Macías consiguió la mayor cuota goleadora de su carrera con 19 goles en dos torneos con los panzas verdes.

Sin embargo, las lesiones que han aquejado toda la carrera del joven futbolista le permitieron solo poder ver actividad en tres compromisos con su último club, anotando solo un gol de penal, donde seguido de eso llegaría su lesión que hizo rescindir su contrato con los de Torreón.

ML