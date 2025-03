Atlas femenil no siente presión por jugarse su pase a la Liguilla contra Chivas

Las rojinegras del Atlas han dado un par de campanadas en el Clausura 2025, luego de haber derrotado a dos equipos sumamente poderosos: Tigres y Rayadas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para estar dentro de los primeros ocho lugares y, contra las Chivas, se jugarán la posibilidad de meterse al octavo lugar, en caso de ganarle a su acérrimo rival.

Este jueves, las jugadoras rojinegras Dirce Delgado, Jaquelín García y Paola García hablaron en conferencia de prensa sobre las claves que necesitarán para superar a las Chivas, equipo que no vencen desde el 2020, y destacaron que no existe presión en el equipo al jugarse su pase a la Liguilla frente a las rojiblancas.

“Primero, debemos repetir lo que estamos haciendo bien y lo mismo que nos ha fortalecido como equipo. Segundo, se debe de tener la confianza en cada una de mis compañeras, el hecho de que ellas confíen en mí y yo en ellas y el profesor en el once que está poniendo y también en las revulsivas que entren de cambio es lo que a todo el grupo nos mantiene unidas y nos permite ir con confianza para afrontar este tipo de partidos”, Dirce Delgado.

“Es un partido clave para nosotras y los clásicos se juegan diferentes, así que vamos a dar todo para poder obtener esos puntos, pero no hay presión en el equipo. Un clásico se tiene que ganar sí o sí, y vamos a seguir con la racha que conseguimos luego de vencer a Rayadas y Tigres para poder enfrentar el clásico de la mejor manera”, expresó Jaqueline García.

Por su parte, Paola lamentó el hecho de que el Clásico Tapatío no pueda jugarse en un estadio, pero aseguró que esto no será motivo para que el conjunto rojinegro pierda el foco de su principal objetivo.

“Lamentablemente no va a poder ser en el estadio, y lo sentimos, porque mucha de la afición se va a quedar con esas ganas de estar presente. Nosotras no controlamos eso, obviamente nos gustaría jugar en el AKRON, pero no se puede. Así que, nos enfocaremos en lo que tenemos qué hacer y dar lo mejor de nosotras.”, dijo Paola.

SV