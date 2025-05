Isaac Del Toro hace historia en el Giro d’Italia y se coloca tercero en la clasificación general

El ciclismo mexicano vive un momento histórico gracias a la espectacular actuación de Isaac Del Toro, quien este viernes terminó segundo en la séptima etapa del Giro d’Italia 2025, una de las tres Grandes Vueltas del ciclismo mundial, y con ello se colocó en la tercera posición de la clasificación general, apenas a nueve segundos del líder, el esloveno Primož Roglič.

La etapa, considerada hasta ahora la más dura del Giro, tuvo un recorrido montañoso de 168 kilómetros desde Castel di Sangro hasta la exigente meta en Tagliacozzo, que incluyó cuatro puertos de montaña clasificados. Allí, Del Toro mostró temple, piernas y visión estratégica al mantenerse junto a los mejores escaladores del mundo.

La victoria del día fue para el español Juan Ayuso, quien lanzó un feroz ataque a 400 metros de la meta para imponerse por delante de su compañero en el UAE Team Emirates, Isaac Del Toro, y del colombiano Egan Bernal. Roglič cruzó la meta cuatro segundos después, lo suficiente para arrebatar la “maglia rosa” del líder general.

Ayuso subió al segundo lugar de la general, a cuatro segundos de Roglič, mientras que Del Toro se colocó tercero en la general y también segundo en la clasificación de jóvenes, sólo detrás del propio Ayuso.

A sus 21 años, Del Toro no sólo compite con los mejores, sino que ya es considerado una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial. Corre para uno de los equipos más importantes del pelotón internacional y en lo que va del año ya suma logros destacados como su histórica victoria en la Milán-Turín, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo, así como su título en la Vuelta a Asturias y su podio en el Tour Down Under de Australia.

Originario de Baja California, Del Toro ganó notoriedad en 2023 al conquistar el Tour de l’Avenir, una competencia conocida como el “Tour de Francia Sub-23”, y desde entonces ha dado pasos firmes hacia la élite.

Este sábado continuará la acción del Giro con una etapa de 197 kilómetros entre Giulianova y Castelraimondo, mientras que el desenlace de la competencia será el 1 de junio en Roma.

