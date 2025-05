Vicente Sánchez no continuará como técnico del Cruz Azul

Después de la eliminación del Cruz Azul frente al América el pasado domingo en las semifinales de este Apertura 2025, la directiva cementera habría tomado la drástica decisión de terminar con el proyecto de Vicente Sánchez y comenzar con la búsqueda del estratega que comandará el banquillo celeste para la próxima temporada.

¿Por qué no continuará Vicente Sánchez como entrenador del Cruz Azul?

Según, César Caballero de ESPN, el estratega uruguayo terminará su etapa como técnico del equipo capitalino después de la Final de la Concachampions este 1 de junio frente al Vancouver Whitecaps y sin importar lo que pase en dicha final, Sánchez dejará el banquillo Celeste.

Los motivos por los que la directiva Cruzazulina habría tomado esta decisión, serían la derrota nuevamente frente a las Águilas del América en una Liguilla, sumado a un futbol que no habría logrado convencer a la directiva y sumado a que esta misma directiva no se encuentra convencida de los entrenamientos que plantea Vicente, debido a que en ellos, el técnico uruguayo no utiliza un sistema de “Softwares” y diversos programas para mejorar los entrenamientos que Cruz Azul compró a muy alto precio, por lo que consideraron los entrenamientos de Vicente, “obsoletos”, por lo que la suma de todos estos factores terminaron en la decisión final de dar por concluida su etapa en el club capitalino.

Los números de Vicente Sánchez con Cruz Azul

El uruguayo tomó el banquillo celeste luego de polémica salida de Martín Anselmi en la Jornada 3 de este Apertura 2025, donde debutó con un empate un gol por uno contra el Puebla, donde hasta las semifinales de vuelta y su eliminación frente al América, hasta antes de eso Sánchez había conseguido una racha de 19 partidos entre Liga Mx y Concacaf sin perder, sumando un total en su etapa como técnico celeste un total de 21 partidos sin perder y solo 2 derrotas en la Liga Mx, donde además actualmente llevó a su equipo hasta la final de la Concachampions.

Con esta noticia han comenzado a sonar nombres como Guillermo Almada y Matías Almeyda como posibles candidatos para tomar el banquillo celeste, sin embargo, hasta que concluya oficialmente la participación de Sánchez con Cruz Azul se podrá oficializar al nuevo estratega de cara al siguiente torneo.

ML