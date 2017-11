"Inocente" Álvarez y "Raya" Alarcón, listos para pelear en Guadalajara

Con la emoción y la adrenalina a tope para acompañarlos al momento de subir al cuadrilátero, el pugilista tapatío Ramón “Inocente” Álvarez y la actual campeona del mundo Montserrat “Raya” Alarcón coincidieron en que toda está listo para darle al público una demostración de calidad y espectáculo en una nueva gala boxística organizada por el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (Comude).

Estos peleadores encabezan la cartelera que el Comude, la empresa RG Boxing y Box Azteca han montado para celebrar una nueva función del “Deporte de los puños” en el Gimnasio del Parque San Rafael, escenario de las últimas grandes contiendas en la Perla Tapatía y que esta sábado se convertirá nuevamente en la casa del box jalisciense.

Durante la presentación de los combates, Álvarez, el hermano mayor del multicampeón jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez, aseguró que está en las mejores condiciones físicas para enfrentar a Johnny “Vaquero” Navarrete en pelea de desempate, misma que se llevará a cabo a 10 rounds en peso Medio.

“No sé si va a llegar el nocaut, pero estoy convencido de que voy a salir con el brazo en alto. Me siento muy bien preparado y comprometido en hacer una gran pelea para responder a la confianza que han tenido en mí. Pelear en mi casa después de casi cuatro años es una motivación muy grande y voy a dar un buen espectáculo”.

Por su parte, Monserrat “Raya” Alarcón, quién ganó su cetro mundial Mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el pasado 29 de abril en Japón, se medirá en 10 episodios con la mexiquense Yesenia “Muñeca” Martínez. Sobre esta contienda en suelo tapatío, la joven pugilista declaró que demostrará arriba del ring su calidad de campeona mundial.

“Ya tuve la oportunidad de pelear en Guadalajara y la considero mi segunda casa. La pelea no va a ser para defender mi campeonato, será de preparación, pero no por eso voy a dejar de esforzarme. Al contrario, voy a salir a demostrar por qué soy campeona y enfrentaré a una rival muy dura, experimentada y que me va a exigir”.

RR