Inés Sainz es una reconocida reportera y conductora del ámbito deportivo y su carrera se ha distinguido por tener las mejores entrevistas con referentes de las distintas disciplinas que le toca cubrir.

La periodista deportiva puede presumir de haber entrevistado a estrellas de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, Rafael Nadal, Roger Federer, entre otros. Pero uno de los deportistas a los que se negó a entrevistar fue a Manuel Neuer, portero del Bayern Munich y de la Selección de Alemania.

Inés Sainz reveló que la peor experiencia con un deportista ha sido sin lugar a dudas con Manuel Neuer a quien decidió no entrevistar e incluso lo llamó "patán".

LEE TAMBIÉN: Barcelona contra las cuerdas tras vibrante empate ante el Inter de Milán

"Venía yo de Thomas Müller, venía de Bastian Schweinsteiger, traía a la corte celestial de los alemanes y ahora venia él. A mí siempre me ha gustado hacer las entrevistas de pie y siempre terminan mis entrevistas bien a todo dar. Llego y le digo '¿oye te importa que hagamos la entrevista de pie?' y me dijo 'no, de pie no', entonces mi camarógrafo me iba a acercar una silla y dijo 'no, yo sentado y tú de pie'. Me fui, dije gracias y me fui, no se la hice. Acababa de ganar el galardón del mejor portero del mundo y dije 'me vale, este patán no tengo nada que platicar con él'. Entrevisté a Ter Stegen, muy lindo por cierto", detalló Inés.

Sainz Gallo insinuó además que la actitud de Manuel Neuer se relaciona con la frustación que siente de no poder revelar sus preferencias sexuales.

"No tiene nada de malo, lo que pasa es que yo creo que sí trae un tema interno, de que soy o no soy, estoy casado pero no, digamos que sí trae una frustración porque a lo mejor no se ha mostrado al mundo como es y eso le causa estrés", dijo.

JL