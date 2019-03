Hoyos no renunciará al Atlas

En días pasados se esparció el rumor sobre la posible salida del director técnico del Atlas, Guillermo Hoyos, situación que después se aclaró, negando que el argentino dejara La Madriguera, al menos por el momento. Es por eso que hoy miércoles en conferencia de prensa, el timonel aclaró que no piensa en dejar el puesto en caso de que los Zorros vuelvan a perder, ahora ante Cruz Azul este viernes en el Estadio Jalisco.

Los rojinegros tienen cuatro derrotas consecutivas (Puebla, Chivas, Tigres y Tijuana), esto sumado a la eliminación de la Copa MX a manos de Dorados de Sinaloa en Octavos de Final, estadísticas suficientes para que Hoyos ya no cuente con el apoyo de la afición que suele serle Fiel al equipo atlista.

"No hemos parado de trabajar en casi seis meses y desde entonces hay una evolución importante del equipo”.

“Yo personalmente cuando vine, lo hice sobre un objetivo planteado muy importante en un club muy importante que tiene una afición grande, numerosa, que mueve pasiones, sentimientos y uno es agradecido por estar acá, no hemos parado de trabajar en casi seis meses y desde entonces hasta hoy hay una evolución importante del equipo”, dijo Hoyos.

Aclaró que si va a salir de la mala racha, será mediante el trabajo diario, ya que en el futbol no existe la magia, sino en el esfuerzo diario en entrenamientos, estudio de videos y en los propios partidos.

“Esto no es magia, es trabajo, vivimos permanentemente en este sitio 11 o 12 horas diarias. Estamos entusiasmados como el primer día con los objetivos claros de hacia dónde vamos. No por un partido ganado eres campeón, ni por uno perdido no eres campeón. Creo en los proyectos, pero yo en una evaluación general, en la autocrítica personal y colectiva, hemos jugado en 35 días 10 partidos y la exigencia ha sido muy alta para darle interés a las dos competencias”, señaló.

